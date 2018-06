Ecco cosa pensa Trump dell’Europa | pavida | egoista e abbastanza inutile

Venere in Leone porta amore a tutto lo Zodiaco. Ecco cosa vi aspetta - segno per segno : Venere ha fatto il suo ingresso in Leone, dove resterà fino al 10 luglio. Considerando che Venere è il pianeta dell'amore, mentre il Leone è il segno dell'orgoglio, del coraggio e dell'espressione personale, l'associazione d'idee è presto fatta: Venere in Leone rappresenta un po' per tutto lo Zodiaco un invito a riscoprire un pizzico di coraggio e di spavalderia nei sentimenti. Il coraggio di dichiarare un amore, se ...

Fabrizio Corona contro i giudici/ “Arresto - Sculli e soldi in nero : Ecco cosa ho subito” (Non è l'Arena) : Fabrizio Corona contro la magistratura italiana a Non è l'Arena: “Dall'arresto alla vicenda di Capri e Sculli. Vi racconto tutto quello che ho subito”. Le ultime notizie sull'ex paparazzo (Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 08:00:00 GMT)

Pensione di cittadinanza : Ecco in che cosa consiste : Nel contratto di governo Lega M5S viene prevista la Pensione di cittadinanza, indirizzata a chi vive sotto la soglia minima di povertà. “La nostra proposta” – illustrano i due partiti – “è rappresentata da un’integrazione per un pensionato che ha un assegno inferiore ai 780 euro mensili, secondo i medesimi parametri previsti per il reddito di cittadinanza”. Che cos’è la Pensione di cittadinanza? Grazie a questo provvedimento che si troverà ...

Dieta contro stitichezza : Ecco cosa si mangia : La Dieta contro la stitichezza aiuta a regolarizzare l'intestino e rivitalizza la flora intestinale. E' semplice da seguire. ecco cosa si mangia.

“Chi sono veramente”. Testimoni di Geova - Ecco il lato oscuro di una delle sette più diffuse in Italia. Le testimonianze dei fuoriusciti : cosa rivelano : Quante volte siamo andati a rispondere al campanello e ci siamo ritrovati davanti a due Testimoni di Geova che volevano “convertirci”? Bene, pensate che sono annoverati tra le principali sette presenti in Italia dall’Aivs (Associazione italiana vittime delle sette), riportando anche diverse Testimonianze di fuoriusciti e fonti. Ma siamo sicuri di sapere tutto? Chi sono i Testimoni di Geova e in cosa credono? Secondo questo ...

Cagliari - disavventura per Daniele Conti : Ecco cosa è successo : Rogo nella notte in via San Saturnino, nel quartiere di Villanova a Cagliari. In fiamme due auto: a farne le spese anche la Porsche Cayenne di Daniele Conti, bandiera rossoblù e da poco nuovo Responsabile dell’area tecnica del Cagliari Calcio per le prossime tre stagioni. Il tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco, coordinata dalla Sala operativa del 115, ha evitato il propagarsi delle fiamme limitando l’incendio solo nella ...

Madre Mia - Al Bano Carrisi/ Docufilm - seconda parte : Ecco cosa facevo da giovane (17 Giugno 2018) : Madre Mia, le anticipazioni della seconda e ultima parte in onda stasera su Rete4, la docu-fiction di Al Bano dedicata alla donna più importante della sua vita: mamma Jolanda.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 21:52:00 GMT)

Omicidio Isabella Noventa : “Ecco cosa è successo in carcere a Manuela Cacco”. È una delle condannate per la tragedia di Padova : Sul caso Isabella Noventa è stato disquisito a lungo, senza mai, purtroppo, arrivare ad una risoluzione completa del caso. A poco più di un mese dal processo di Appello per l’Omicidio di Isabella Noventa, Manuela Cacco, una delle condannate per il delitto, sarebbe stata picchiata da due compagne di cella di origine straniera all’interno del carcere veneziano femminile della Giudecca, dove è detenuta. A diffondere ...

MotoGp – Jorge Lorenzo e la vittoria al Montmelò : “Ecco cosa dico a chi mi critica” : Jorge Lorenzo sicuro di se stesso: la felicità del maiorchino dopo la vittoria al Montmelò Jorge Lorenzo ha tirato fuori gli artigli! Dopo la vittoria al Mugello, la prima con Ducati, è arrivato il bis, al Montmelò, davanti al suo pubblico. Il maiorchino della ‘Rossa’, dopo aver conquistato la pole position ieri a Barcellona, oggi ha liderato, ottenendo un’importante e preziosa vittoria, che dimostra finalmente che Jorge ...

Big data - Ecco cosa emerge dall'indagine di Agcom - Antitrust e Garante Privacy : A tutti i principali operatori dell'economia digitale sono state inviate dettagliate richieste di informazioni. GLI UTENTI COME FORNITORI DI DATI Il rapporto che si instaura tra gli utenti che ...

Musica - rally per i piccoli e vintage Ecco cosa fare nel weekend in città : Dame e cavalieri, armigeri e falconieri faranno da cornice a spettacoli ed esibizioni per grandi e piccoli mentre nell'apposito stand allestito in piazza Garibaldi si potranno gustare i piatti tipici ...

Una giornalista del Daily Mail si è infiltrata nel bunker del Bilderberg : Ecco cosa ha visto : Sian Boyle, giornalista investigativa del Daily Mail Online, è riuscita ad infiltrarsi all'interno dell'NH Hotel Lingotto di Torino, luogo prescelto per la riunione del Bilderberg tenutasi dal 7 al 10 giugno scorsi. Un racconto dettagliato di nomi prestigiosi, delle loro chiacchiere, delle loro abitudini: tutto ciò che avviene e che la gente può solo supporre durante l'esclusivo think tank itinerante nato nell'ormai lontano ...

Claudio e Mario si sono lasciati di nuovo? Ecco cosa sta succedendo : Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati... di nuovo! La prima coppia gay di Uomini e Donne è scoppiata per l'ennesima volta e i loro fan sono rimasti a bocca aperta, non se lo aspettavano davvero, stavolta. Non si può negare che questi due ragazzi riservino una sorpresa dietro l'altra: anche quando sono tornati insieme ci hanno sorpreso, e non poco, lasciandoci con la curiosità di sapere cosa fosse successo nel frattempo, visto che i motivi ...