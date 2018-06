La procura di New York ha fatto causa alla Trump Foundation | chiedendo a un giudice di

l procuratore di New York si dimette : è accusato di abusi sessuali. Aveva avviato azione legale contro Weinstein : New York - Colpo di scena a New York dove il procuratore generale Eric Schneiderman , che nelle settimane scorse ha avviato un'azione legale contro Harvey Weinstein , si è dimesso dopo che quattro ...

Weinstein - l’accusatore Schneiderman si dimette da procuratore di New York : 4 donne hanno denunciato suoi abusi : Il procuratore generale di New York Eric Schneiderman, che nelle settimane scorse ha avviato un’azione legale contro Harvey Weinstein, si è dimesso dopo che quattro donne sulle colonne del magazine New Yorker lo hanno accusato di abusi sessuali e violenze fisiche. Schneiderman – democratico e alleato del governatore Andrew Cuomo – è divenuto negli ultimi mesi anche uno dei principali antagonisti di Donald Trump. Ha ammesso i fatti, ...

Abusi sessuali - si dimette procuratore di New York : accusò Weinstein - : Eric Schneiderman, sostenitore della causa #MeToo, è stato accusato da quattro donne. Ammette i rapporti, ma nega di aver agito contro la volontà delle donne. Nelle settimane scorse è stato ...

Il procuratore generale di New York - Eric Schneiderman - si è dimesso in seguito ad accuse di violenze sessuali : Il procuratore generale di New York, Eric Schneiderman, si è dimesso dal proprio incarico in seguito alle accuse di violenze e abusi sessuali da parte di quattro donne. Schneiderman ha rassegnato le dimissioni dopo la pubblicazione di un articolo del The post Il procuratore generale di New York, Eric Schneiderman, si è dimesso in seguito ad accuse di violenze sessuali appeared first on Il Post.

Molestie sessuali - il procuratore di New York Schneiderman si dimette : accusò Weinstein : Eric Schneiderman aderì al movimento femministra #MeToo e fece causa alla società del produttore cinematografico, da cui è partito tutto lo scandalo sulle Molestie negli USA. Ma ora è a lui che vengono contestate le stesse accuse di abusi. Lui nega: "Sono stati giochi di ruolo consenzienti"Continua a leggere

Molestie sessuali - il procuratore di New York si dimette : accusò Weinstein : Colpo di scena a New York dove il procuratore generale Eric Schneiderman , che sposò la causa del #MeToo e aveva avviato un'azione legale contro Harvey Weinstein , si è dimesso dopo che quattro donne ...