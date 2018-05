Tria e Moavero tecnici non sgraditi al Colle Di Maio e Salvini vicepremier per guidare

huffingtonpost

: ?? Secondo @LaStampa si sarebbe raggiunta l'intesa fra Lega e M5S sulla formazione del governo, con Savona agli Affa… - you_trend : ?? Secondo @LaStampa si sarebbe raggiunta l'intesa fra Lega e M5S sulla formazione del governo, con Savona agli Affa… - sole24ore : Accordo Di Maio-Salvini per #GovernoLegaM5s: #Conte premier, #Tria Ministro Economia, #Moavero agli Esteri, #Savona… - SkyTG24 : #UltimOra #Governo, fonti Sky: #Conte premier. Tra i ministri #Tria all’Economia, #Savona agli Affari Ue, probabile… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) La base del nuovo accordo è la stessa di una settimana fa, con un bilanciamento dei ministeri di peso tra Lega e M5s. Ma le due caselle chiave dell'esecutivo giallo-verde, dicastero dell'Economia ed Esteri, sono state stravolte per sbloccare l'impasse e avere il consenso del Capo dello Stato.Il foglietto con la lista dei ministri, sventolato su Facebook da un arrabbiatissimo Luigi Didomenica scorsa quando il governo politico era naufragato, è tornato quindi sul tavolo della trattativa. Come era stato stabilito il capo politico grillino e Matteoin tandem vigileranno dasul presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ed entrambi saranno anche ministri: Didello Sviluppo economico e del Lavoro, il segretario leghista agli Interni. Due dicasteri da loro sempre rivendicati perché simbolo delle rispettive battaglie.Il cambio sostanziale in ...