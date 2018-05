Immigrazione clandestina in Svizzera Arrestati tre passatori stranieri

Como : favorivano Immigrazione clandestina verso Svizzera - 3 arresti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Como : Gdf - un arresto e due denunce per Immigrazione clandestina : Milano, 8 mag. (AdnKronos) - Un arresto e due denunce per reati di immigrazione clandestina. E' il risultato di un'attività di controllo messa in atto dalla guardia di finanza di Olgiate Comasco che ha arrestato un cittadino albanese e denunciato due uomini, il primo di origine marocchina, l'altro o

Como : Gdf - un arresto e due denunce per Immigrazione clandestina : Milano, 8 mag. (AdnKronos) – Un arresto e due denunce per reati di immigrazione clandestina. E’ il risultato di un’attività di controllo messa in atto dalla guardia di finanza di Olgiate Comasco che ha arrestato un cittadino albanese e denunciato due uomini, il primo di origine marocchina, l’altro originario del comasco. Per i primi due l’accusa è di ingresso clandestino nel territorio dello Stato, il terzo è ...

Favoreggiamento dell'Immigrazione clandestina - fermato un iraniano : BRESSANONE . I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bressanone hanno fermato alla guida di un'autovettura con targa croata un cinquantaseienne iraniano, residente in ...

Blitz a Latina : arrestato un jihadista - altri 4 fermati per Immigrazione clandestina : All’attenzione dell’Antiterrorismo e dell’Intelligence c’è sempre più il rischio di un legame tra lo sbarco di immigrati e il terrorismo islamico. Cinque arresti, quattro per immigrazione clandestina e uno per terrorismo, sono stati effettuati in queste ore dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione e dalla Digos di Roma e di Latina. ...

Agrigento. Immigrazione clandestina dalla Tunisia 4 arresti : Quattro componenti di un’organizzazione dedita al favoreggiamento dell’Immigrazione clandestina dalla Tunisia alle coste della Sicilia sud-occidentale sono stati arrestati dai

Immigrazione clandestina - condannato un agricoltore : TRENTO . A far partire l'indagine il controllo della Provincia che a fronte della richiesta di 10 lavoratori aveva un numero di particelle agricole che potevano sostenere l'assunzione di una persona ...

Sequestrata nave della ONG Proactiva : 'Favoreggia l'Immigrazione clandestina' : Recentemente è stata Sequestrata una nave [VIDEO] di un'organizzazione non governativa, specificatamente della spagnola 'Proactiva Open Arms'. L'imbarcazione della 'Proactiva' aveva ormeggiato nel ...

Sequestrata nave della ONG Proactiva : 'Favoreggia l'Immigrazione clandestina' : Recentemente è stata Sequestrata una nave di un'organizzazione non governativa, specificatamente della spagnola 'Proactiva Open Arms'. L'imbarcazione della 'Proactiva' aveva ormeggiato nel porto di Pozzallo, dove era arrivata a seguito dello sbarco di 218 migranti che gli stessi membri dell'organizzazione non governativa spagnola erano riusciti a salvare. Proprio l'equipaggio della 'Proactiva Open Arms' si era rifiutato di consegnare i migranti ...

'Immigrazione clandestina' : sequestrata nel Ragusano la nave di una Ong spagnola : La Procura di Catania ha disposto il sequestro della nave della Ong spagnola ProActiva Open Arms, ormeggiata nel porto di Pozzallo, nel Ragusano, dove ha sbarcato 218 migranti. Proprio l'approdo in ...