Crotone retrocessa | Vrenna | “ci rialzeremo”

: Serie A. Il Crotone è l'ultima retrocessa. Festa per Spal, Cagliari, Udinese e Chievo - infoitsport : Serie A. Il Crotone è l'ultima retrocessa. Festa per Spal, Cagliari, Udinese e Chievo - avellino_calcio : Eco la terza squadra retrocessa dalla #SerieA alla #SerieB -

(Di lunedì 21 maggio 2018) “Nella vita può capitare di cadere e non conta quanto ti puoi fare male, ma quanto puoi rialzarti più forte di prima”. E’ quello che scrive il presidente delGiannisul sito del club all’indomani della retrocessione in serie B della squadra calabrese. Un messaggio attraverso il qualedice grazie “ai meravigliosi tifosi delche ci hanno sempre sostenuto e lo faranno anche in futuro. Grazie a loro per tutto quello che hanno dato e daranno a questi colori. Grazie alla città intera che ci ha sostenuti ogni giorno. Ma grazie anche ai tanti ‘nuovi’ tifosi che ilha conquistato in tutta la Calabria”. Il presidente delassicura: “Noi ci rialzeremo e metteremo in campo il solito grande impegno, il solito grande lavoro, la solita, immensa, passione. La serie B è un campionato difficile, agguerrito, ...