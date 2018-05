A casa loro | come vivono le famiglie dei tre senegalesi uccisi a Firenze

"Siete gay - non vi affitto casa". Marco e Giorgio raccontano la loro disavventura a Castelnuovo del Garda : Alla fine, l'appartamento da prendere in affitto lo hanno trovato. "La casa in questione è ben più grande di quella vista precedentemente, siamo in mezzo alla natura, i proprietari disponibilissimi e sorridenti", hanno scritto in un post su Facebook corredato da una foto che li mostra sorridenti col pollice alzato in segno di vittoria. Prima di arrivare al lieto fine, però, Marco Biasetti e Giorgio Colpani hanno vissuto ...

Migranti - imprese e lavoro in Africa : il piano per “aiutarli a casa loro” : L'Unione europea ha intenzione di attivare un piano per creare posti di lavoro tramite imprese e investimenti in Africa. Un modo per 'aiutarli a...

Non torna con l’ex marito : lui entra in casa - uccide i loro tre figli - il suo ragazzo e si sucida : Un massacro che ha sconvolto gli Stati Uniti quello avvenuto ieri mattina, 16 maggio, in Texas. Justin Painter, 39enne, ha ucciso i suoi tre figli (il più grande aveva 9 anni) e il nuovo fidanzato della sua ex moglie, Seth Richardson, prima di uccidersi. Amanda Simpson è l'unica sopravvissuta alla strage. In un video su Facebook ha raccontato quegli sconvolgenti attimi.Continua a leggere

Non torna con l’ex marito : lui entra in casa - uccide i loro tre figli - il suo ragazzo e si sucida : Non torna con l’ex marito: lui entra in casa, uccide i loro tre figli, il suo ragazzo e si sucida Un massacro che ha sconvolto gli Stati Uniti quello avvenuto ieri mattina, 16 maggio, in Texas. Justin Painter, 39enne, ha ucciso i suoi tre figli (il più grande aveva 9 anni) e il nuovo fidanzato […] L'articolo Non torna con l’ex marito: lui entra in casa, uccide i loro tre figli, il suo ragazzo e si sucida proviene da NewsGo.

Chiellini festeggia e punge il Napoli "Noi a festeggiare - loro a casa tristi" : Lo ricordiamo tutti quel commento di Insigne a fine di Juventus-Napoli, vinta dai partenopei con il gol allo scadere di Koulibaly in cui ammetteva che la partita per i bianconeri "era come una finale?". E che "tanto sono abituati a perderle". Ora Chiellini dopo la vittoria dello scudetto risponde a tono alla provocazioneLa stoccata di Chiellini"Abbiamo trovato le energie da dentro, bisogna ringraziare i nostri avversari. A parte quello che hanno ...

Cava - scopre i ladri in casa e loro la colpiscono alla testa : Protagonista della terribile disavventura è Titti Salsano, impiegata di banca e molto conosciuta in città per il suo impegno nel mondo del volontariato. 'Se al mio posto ci fosse stata mia madre l'...

Fedez e Chiara Ferragni - ecco la loro nuova casa a Milano : Sempre in giro per il mondo, Chiara Ferragni e Fedez sono partiti alla volta di Cannes , non prima di avere festeggiato la prima festa della mamma di Chiara, , dove li aspetta il Festival del cinema, ...

Fedez e Chiara Ferragni - nuova casa a Milano/ Attico mozzafiato a CityLife : ecco com'è la loro abitazione : Fedez e Chiara Ferragni, nuova casa a Milano, l'Attico mozzafiato a CityLife dopo i mesi passati a Los Angeles e la nascita di Leone: ecco com'è la loro abitazione.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 13:01:00 GMT)

“Ohhh!”. Chiara e Fedez presentano la loro nuova casa a Milano : pazzesca. La prime immagini : Bentornati a casa Chiara Ferragni e Fedez (e il piccolo Leone). O meglio: in hotel, ma ancora per poco. Dopo qualche mese trascorso a Los Angeles, in California, per restare lontani dai paparazzi e far sì che l’erede avesse la doppia cittadinanza, la fashion blogger e il rapper hanno fatto rientro in Italia. Attraverso le Instagram stories, la coppia ha reso partecipi, ancora una volta, i fan. A partire dall’incredibile numero di ...

E ora come li aiutano a casa loro? : Slogan, slogan e ancora slogan. Utili a far crescere voti dettati da informazioni scarse e paure - certo non infondate - ma confuse e riflesse. Di certo inutili ad affrontare in modo serio una situazione che seria lo è davvero. Slogan usati come clave da forze politiche baldanzose quanto irresponsabili, tra i quali quello forse più efficace è il celebre Aiutiamoli a casa loro!come tutto ciò si dovrebbe fare, ...

Roma - tornano a casa le gemelline siamesi separate a Roma/ Ma il loro cammino è tutto in salita… : gemelline siamesi separate lo scorso ottobre al Bambino Gesù a Roma tornano a casa: oggi compiono 2 anni, tutti i loro progressi ma dovranno subire nuovi interventi correttivi.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:32:00 GMT)

I casamonica? Se avessi paura di loro - non potrei più uscire di casa. E non posso lasciarli vincere : Non ha avuto alcuna paura Laura (nome di fantasia), la 42enne romana che a Pasqua ha fronteggiato due esponenti del clan Di Silvio-Casamonica. Intervistata dal Corriere della Sera, la 42enne del quartiere Romanina ha spiegato:"Se avessi paura di loro, non potrei più uscire di casa. E non posso lasciarli vincere"--Una battaglia da combattere in ogni piccolo gesto quotidiano. Laura quel giorno era solo andata a prendere un caffè al vicino Roxy Bar ...

“Aiutateci…”. Gf : l’appello accorato dei concorrenti. Nella casa l’aria si taglia con il coltello - ma qualcosa scuote profondamente i gieffini e la loro richiesta è drammatica : Al Grande fratello si affilano i coltelli. In questo momento in nomination ci sono Luigi Mario Favoloso, Alberto Mezzetti, Simone Coccia Colaiuta e Aida Nizar. Visto che qualcuno di loro potrebbe uscire, Lucia Bramieri ha chiesto loro di fare un discorso. I primi tre hanno accettato di prendere la parola, ma la spagnola, al contrario, ha preferito non dire nulla. Subito dopo questo momento conviviale, il gruppo ha fatto un appello agli ...

Roma - l’ultimo orrore dei casamonica : il barista non li serve per primi - loro picchiano e frustano una cliente disabile : Un’esibizione di forza mafiosa, una violenza brutale per intimidire chi non ha rispettato la loro volontà, anche quando questo significa servirli per primi senza farli aspettare. Perché “qui comandiamo noi e se non fai quello che diciamo, ti ammazziamo”, parola dei Casamonica. Qui è un bar della periferia sud-est di Roma, roccaforte del clan sinto che da anni spadroneggia tra Cinecittà e Tor Bella Monaca e fa soldi con usura e ...