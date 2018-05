Boxe – I pesi ufficiali dei pugili impegnati domani al teatro Principe di Milano

Boxe – Korubanov pronto a difendere il titolo : le sensazioni del campione dei pesi superpiuma : Le sensazioni di Faroukh Kourbanov, campione dell’Unione europea dei pesi superpiuma, pronto a difendere il titolo contro Boschiero Il campione dell’Unione Europea dei pesi superpiuma Faroukh Korubanov (26 anni, 15-0 con 3 vittorie prima del limite) è pronto per difendere il titolo contro Devis Boschiero (36 anni, 45 vittorie, 5 sconfitte e 1 pari), sabato 19 maggio, al teatro Principe di Milano nel clou della riunione organizzata dalla ...

Boxe - Mondiale WBA pesi medi : Emanuele Blandamura non riesce nell’impresa. Sioux si arrende a Ryota Murata - conferma per il Campione : Emanuele Blandamura non è riuscito nell’impresa quasi impossibile ed è stato sconfitto da Ryota Murata nel Mondiale WBA dei pesi mesi. Davanti ai 17000 calorosi spettatori della Yokohama Arena, il nostro Sioux si è dovuto arrendere per ko tecnico a 2’56” dell’ottava ripresa: il 32enne giapponese si conferma così Campione del Mondo difendendo la cintura per la prima volta in carriera mentre il 38enne friulano (romano ...

Diretta/ Blandamura vs Murata Boxe info streaming video e tv : si comincia! (Mondiale pesi medi WBA) : Diretta Blandamura vs Murata boxe info streaming video e tv: orario e risultato live del match con in palio il Mondiale pesi medi WBA a Yokohama (oggi 15 aprile)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 12:32:00 GMT)

LIVE Blandamura-Murata - Mondiale Boxe WBA pesi medi in DIRETTA. Sioux per l’impresa nella tana del Samurai : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ryota Murata vs Emanuele Blandamura, Mondiale WBA dei pesi medi. Il pugile italiano ha di fronte a sé l’occasione della vita: incrociare l’ostico giapponese con la possibilità di vincere la cintura di una delle quattro sigle di riferimento del mondo della boxe. Il 38enne friulano ha aspettato questo momento per tutta la carriera e ora può davvero laurearsi Campione del Mondo riportando in ...

Boxe - Deontay Wilder accetta la sfida di Anthony Joshua? Il Mondiale dei pesi massimi a Wembley : Arrivano importanti indiscrezioni dai tabloid inglesi: Deontay Wilder avrebbe accettato la sfida di Anthony Joshua per la riunificazione totale delle cinture mondiali dei pesi massimi. Lo statunitense sarebbe pronto a firmare il contratto con il britannico per combattere già questa estate allo Stadio Wembley di Londra. Il Campione del Mondo WBC avrebbe dunque assecondato le richieste del Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO. Il match ...

Boxe - UFFICIALE : Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin annullato! Niente Mondiale dei pesi medi per doping : Il match tra Canelo Alvarez e Gennady Golovkin è stato ufficialmente cancellato. L’incontro, previsto per il prossimo 5 maggio e valevole per le cinture mondiali WBA (Super), WBC, IBF, IBO dei pesi medi, non si disputerà a causa della temporanea sospensione di Alvarez per non aver superato un test antidoping (positività al clenbuterolo). La Commissione del Nevada ascolterà il messicano il prossimo 18 aprile ma ora è certo che ...

Boxe - Anthony Joshua in trionfo : Joseph Parker si arrende ai punti. Campione del Mondo WBA - WBO - IBF dei pesi massimi : Anthony Joshua ha sconfitto Joseph Parker ai punti (118-110, 118-110, 119-109) e si è così laureato Campione del Mondo dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBF, IBO. Al Principality Stadium di Cardiff, davanti a 78mila spettatori, il britannico non ha avuto alcun problema contro il rivale neozelandese ma per la prima volta in carriera non è riuscito a trionfare per ko: dopo 20 successi prima del limite, il 28enne è stato costretto al ...