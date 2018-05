meteoweb.eu

: Aglio crudo a stomaco vuoto: tutti i benefici di questa pratica - GLI INFORMATI - - Glinformati : Aglio crudo a stomaco vuoto: tutti i benefici di questa pratica - GLI INFORMATI - - vincenzo_61 : Dopo aver masticato uno spicchio di aglio crudo, ho cantato a mia moglie 'Kiss me' mentre la tenevo stretta tra le… - caperucita_r : @AlessioRossi78 @falbrav1 @Loden_Mcjohn Dopo panna, prosciutto crudo, olio, aglio e cipolla io non accetto più crit… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Disintossicante, depurativo, l’, lungi dall’essere un semplice rimedio della nonna, elimina le tossine dall’organismo, amplifica le sue proprietà antibiotiche naturali, è un ottimo rimedio contro l’ipertensione, regola la circolazione sanguign a, protegge dai problemi cardiaci e migliora la digestione. Ma non è tutto: stimola la secrezione di serotonina, migliorando l’umore, è indicato contro stress e nervosismo, combatte diabete, rafforza il sistema immunitario, sconfigge virus, batteri e funghi. L’è benefico per il sistema respiratorio, consigliato contro bronchite, asma, congestione polmonare, tosse e catarro; contrasta la spossatezza e mancanza di energia, è un toccasana contro reumatismi, disturbi die problemi della pelle. Certo, per molti il suo sapore non è piacevole ma, considerando i suoi innumerevoli, ...