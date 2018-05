STRANGER THINGS - Nuovo membro del cast e featurette dal set!

Svelata un’altra new entry di STRANGER THINGS 3 : chi è Francesca Reale - Heater nei nuovi episodi : Il suo volto non dirà molto ai più, ma Francesca Reale ha conquistato un ruolo ricorrente in Stranger Things 3, dunque con tutta probabilità si appresta a farsi conoscere dal grande pubblico internazionale e ad ottenere una popolarità enorme come accaduto agli altri giovanissimi interpreti della premiata serie Netflix. A dare la notizia è Variety, che annuncia l'ingresso dell'attrice nel cast di Stranger Things, di cui sono appena iniziate le ...

Stephen King - parla la sua editor Anna Pastore : 'STRANGER THINGS deve il suo successo a It' : Qual è il segreto del successo dello scrittore più amato al mondo? Una fantasia sterminata, una capacità di creare mondi che, grazie ai suoi libri fiume, sono entrati a far parte dell'immaginario ...

Le nomination agli MTV Movie & TV Awards confermano il successo di STRANGER THINGS : la lista completa : Stranger Things fa il pieno nelle nomination agli MTV Movie & Tv Awards confermando il successo di Netflix che è in lizza anche con Tredici, presto sulla piattaforma con la sua seconda stagione. Da Grant Gustin a Darren Criss e anche a Riverdale, le nomination agli MTV Movie & TV Awards sembrano puntare molto su quello che più è andato in voga in questa stagione televisiva che ormai sta volgendo al termine senza lasciarci davvero ...

Prime foto dal set di STRANGER THINGS 3 - riprese in corso : un nuovo look per Jim Hopper? : Le riprese di Stranger Things 3 sono appena iniziate, ma già spuntano le Prime foto dal set dei nuovi episodi della serie dei fratelli Duffer. L'annuncio dell'avvio della produzione della terza stagione della serie sul paranormale diventata rapidamente un cult generazionale è arrivata il 20 aprile, quando Netflix ha pubblicato un video della lettura del copione della première di stagione (composta da otto episodi come la prima, due meno della ...

Gli attori di STRANGER THINGS 3 insieme - personaggi e new entry leggono il copione dei nuovi episodi (video) : Gli attori di Stranger Things 3 sono tornati sul set per dare ufficialmente l'inizio alla produzione dei nuovi episodi. Come già annunciato, la terza stagione approderà su Netflix tra la fine dell'anno e l'inizio del 2019 e sarà composta da otto episodi, uno in meno rispetto la precedente. Il nuovo capitolo della serie creata da Matt e Ross Duffer sarà ambientata un anno dopo gli eventi della seconda stagione. attori storici e new entry si ...

STRANGER THINGS : Iniziate le riprese della stagione 3 - il video celebrativo : A tutti i fan di Stranger Things : Netflix ha diffuso un nuovo video per celebrare l'inizio lo scorso 20 aprile delle riprese della terza stagione. Otto nuovi episodi, in streaming presumibilmente solo nel 2019, la cui produzione ha riunito sul set tutti i protagonisti , inclusi i lanciatissimi Millie Bobbie Brown , Finn Wolfhard , Caleb McLaughlin , Gaten Matarazzo e ...

STRANGER THINGS 2 è la premiere più vista di sempre su Netflix : In una sorprendente statistica, la premiere della seconda stagione di Stranger Things risulta il prodotto più visto di sempre sulla piattaforma streaming. I dati sono stati rilevati su device SVOD , ...

Al via le riprese di STRANGER THINGS 3 - Millie Bobby Brown è tornata sul set per i nuovi episodi - foto - : Sono finalmente partite le riprese di Stranger Things 3, la serie cult di Netflix che debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo anno 2019. Primo ciak per i nuovi episodi del format di grande successo dei fratelli Duffer, che negli ultimi mesi hanno affrontato non pochi problemi: le accuse di comportamenti ...

STRANGER THINGS - la quarta stagione è già data per certa : La terza stagione di Stranger Things, la serie ormai già di culto diffusa negli scorsi anni da Netflix, deve ancora vedere la luce, anzi si sta in questi giorni procedendo a battere i primi ciak. Eppure c’è chi già si proietta verso il quarto ciclo di episodi. Non è un segreto che fin da subito i creatori della serie, i fratelli Duffer, ipotizzassero una struttura narrativa che comprendesse come minimo quattro stagioni. Ora questa ipotesi ...

STRANGER THINGS - Cary Elwes e Jake Busey nuovi membri del cast! : Cari lettori, novità per la terza stagione di STRANGER THINGS! Fra tre giorni parte ufficialmente la fase di produzione e intanto il cast si ingrandisce un po' di più, con due nuovi volti, uno dei quali interpretato da un icona anni 80. Per saperne di più continuate la lettura!ARTICOLI CORRELATI: STRANGER THINGS - Shawn Levy anticipa la nuova stagione e Millie Bobby Brown annuncia l'inizio delle riprese!L'attore britannico Cary Elwes (The ...

Anche Undici di STRANGER THINGS tra i 100 più influenti di Time è il nome più giovane mai inserito : Il mondo del sottosopra ha conquistato tutti, Anche la prestigiosa rivista Time . Millie Bobby Brown , alias Undici in Stranger Things , la serie targata Netflix che l'ha resa famosa, è stata inserita ...

STRANGER THINGS 3 e Dark 2 - novità per le nuove attese stagioni! : Oggi, durante l'evento romano, il servizio streaming ha annunciato che le riprese inizieranno il 25 giugno proprio a Berlino. I primi dieci episodi hanno raccontato quello che accade in una città di ...