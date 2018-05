Perché il reddito di cittadinanza sarebbe uno spreco secondo Confindustria

Reddito di cittadinanza e legge Fornero - Perché sono spariti dal contratto del M5s : Via il Reddito cittadinanza arrivano i sussidi alla famiglia e alla disoccupazione. E non c'è neppure l'abolizione della legge Fornero. Il Movimento 5 stelle ha davvero cambiato il programma...

Perché la Finlandia ha detto stop al reddito di cittadinanza : L'esperimento di Helsinki: 560 euro al mese a 2.000 disoccupati per due anni in cambio di nulla. Ma il governo ci ha ripensato

Reddito di cittadinanza - Perché potrebbe rivelarsi un problema : Più che una soluzione, il Reddito di cittadinanza potrebbe rivelarsi un problema. Lo scrivono Giovanna Labartino, Francesca Mazzolari e Michelangelo Quaglia su lavoce.info, spiegando che oltre all’annosa questione delle...

Il (finto) reddito di cittadinanza in Germania e Perché non serve in Italia : Dal giorno dopo le elezioni politiche Italiane è subito iniziata la discussione sull'applicabilità e i costi del reddito di cittadinanza proposto dal Movimento 5 stelle.Premesso che la proposta del partito di Luigi Di Maio non ha niente del reddito di cittadinanza autentico ma è un sussidio di solidarietà diretto a una ristretta cerchia di disoccupati a determinate condizioni (corsi di formazione, partecipazione a ...

Perché il Reddito di Inclusione può diventare il nuovo Reddito di Cittadinanza : Per il presidente dell'Inps i sussidi proposti dall'M5S costano troppo. Meglio potenziare quelli che già esistono

Salvini - la partita doppia tra l’unità della coalizione e la corte al M5s : “Reddito di cittadinanza? Se aiuta lavoro - Perché no?” : L’unica maggioranza impossibile è quella del Pd “della Boschi e di Renzi al governo“. “Chi fa il premier è l’ultimo dei problemi”. “L’inizio coi Cinquestelle” è stato “positivo“. Luigi Di Maio “si è dimostrato affidabile“. Con il M5s bisogna cercare “un punto di incontro”. E, dopo tutto, il reddito di cittadinanza “se fosse uno strumento per ...

Salvini - la partita doppia tra l’unità della coalizione e la corte al M5s : “Reddito cittadinanza? Se aiuta lavoro - Perché no?” : L’unica maggioranza impossibile è quella del Pd “della Boschi e di Renzi al governo“. “Chi fa il premier è l’ultimo dei problemi”. “L’inizio coi Cinquestelle” è stato “positivo“. Luigi Di Maio “si è dimostrato affidabile“. Con il M5s bisogna cercare “un punto di incontro”. E, dopo tutto, il reddito di cittadinanza “se fosse uno strumento per ...

Perché Camusso della Cgil è contro il reddito di cittadinanza : reddito di cittadinanza, nuova bocciatura del leader della Cgil, Susana Camusso. “Un dramma del Paese è che c’è sempre una risposta di breve termine, senza ragionare in prospettiva. Se...

Reddito di cittadinanza e flat tax - Perché sono due proposte inconciliabili : In questi giorni si parla con insistenza di una possibile alleanza di governo tra Lega e 5 Stelle. Che cosa accadrebbe in tal caso? Si può ipotizzare che il primo punto di un programma comune potrebbe essere l&rsquo...

Siracusa - Perché una donna sfugga alla violenza è necessario che abbia un reddito : Un paio di giorni fa l’Independent UK pubblica un articolo – scritto da Amelia Womack, del Green Party – in cui si racconta di quello che sarebbe necessario per per permettere alle donne vittime di violenza di avere salva la vita. Il video che vedete sopra è tratto dallo stesso articolo e mostra quello che in una situazione tipo succede in una coppia in cui lei è vittima di violenza di genere. L’articolo dice che ...

Reddito di cittadinanza - Perché potrebbe far salire la disoccupazione : Il sussidio a tempo indeterminato proposto dall'M5S rischia di spingere molti scoraggiati a iscriversi ai Centri per l'Impiego

Ricetta cinquestelle/ Perché i conti sul reddito di cittadinanza non tornano : Non ci sono solo le alchimie declinate dai leader di tutti i partiti dopo la conta dei voti: alchimie che sin qui testimoniano in controluce soprattutto una gran voglia di star lontano dal governo e ...

Edward Luttwak - Perché la vittoria del M5S al Sud è una tragedia : colpa del reddito di cittadinanza : La vittoria del Movimento Cinque Stelle al Sud Italia ha tutte le caratteristiche della 'tragedia'. Non ha dubbi Edward Luttwak che Italia oggi analizza il trionfo dei grillini con la morte nel cuore, ...