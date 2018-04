Marina Berlusconi | battibecco social con il grillino Dibattista

Di Battista a Marina Berlusconi : “Vero - non sarò nei libri di storia. Lascio per mia volontà e non per condanne” : “Ha ragione, io non mi sono guadagnato un posto nei libri di storia. E mi sta bene così, mi accontento di aver fatto il Parlamentare senza mai risparmiarmi, di aver contribuito ad un Movimento capace di contrastare con forza l‘immoralità dilagante nel nostro Paese”. E “soprattutto mi inorgoglisce l’essere uscito dal Parlamento per mia volontà e non per via di una condanna per frode fiscale come successo a suo ...

Marina Berlusconi : "Mio padre è nella Storia - Di Battista non credo..." : "I grillini a pulire i cessi? Cosa si risponde a uno che non accetta nemmeno di sedersi al tavolo con te sfregiando la democrazia, a chi ti definisce il male assoluto come Stalin, Hitler o il diavolo? Cosa devi dire?".A dirlo all'Ansa è Marina Berlusconi che commenta così la situazione politica e i veti che il Movimento 5 Stelle ha posto a suo padre Silvio Berlusconi.In particolare la presidente di Fininveste e Mediaset se la prende con ...

Mediaset - Marina Berlusconi : “Bollorè come Attila - con Vivendi avanti solo con le cause” : Mediaset, Marina Berlusconi: “Bollorè come Attila, con Vivendi avanti solo con le cause” Il presidente Fininvest al termine dell’assemblea Mondadori a 360 gradi: “Mio padre si è conquistato un posto nei libri di storia, del signor Di Battista non credo che troveremo grandi tracce Continua a leggere

Marina Berlusconi : «Bollorè come Attila. Con Vivendi solo cause» : Un Attila che però, a differenza del più famoso re degli Unni, non è riuscito a creare un impero altrettanto grande. Affatto. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, di Arnoldo Mondadori Editore e consigliere di amministrazione di Mediaset, dipinge il finanziere bretone Vincent Bolloré, a capo del gruppo Bolloré di cui fa parte Vivendi, a sua volta azionista di Mediaset con il 28,8% del capitale ...

Marina Berlusconi risponde a Di Battista : «Mio padre sarà nei libri di storia - lui non credo : La figlia dell’ex premier risponde alle dichiarazioni del pentastellato, secondo cui l’ex premier è il «male assoluto». «Mio padre si è conquistato un posto nei libri di storia, del signor Di Battista non credo che su questi libri troveremo grandi tracce». Interpellata dall’Ansa al termine dell’assemblea Mondadori, Marina Berlusconi risponde ad Alessandro Di Battista, che ha definito l’ex premier il «male assoluto». Sulla battuta di suo ...

