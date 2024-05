Poliziotto indagato a Milano - Castello NSC | Se non ti difendi finisci in terapia intensiv - se ti difendi finisci alla sbarra

(Di venerdì 10 maggio 2024) «A nemmeno 24 ore dall’accoltellamento del collega della Polizia di Stato finito ina dove lotta tra la vita e la morte, un altro collega della Polfer è finito sotto il mirino di un 36enne egiziano che utilizzava un pezzo di marmo contundente facendolo roteare e si è visto costretto a sparare per difendersi. Risultato?per lesioni dolose pluriaggravate. Mentre i medici del Niguarda tentano di strapparemorte il collega Christian Di Martino, un magistrato portaun altro collega “colpevole” di aver difeso la propria vita». È il duro commento di Ilario, segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC). «Non solo siamo male equipaggiati da un punto di vista logistico, ma abbiamo anche un impianto normativo ...

Israele, tank sul vespaio: 12 soldati feriti a Gaza - Israele, tank sul vespaio: 12 soldati feriti a Gaza - (Adnkronos) - Dodici soldati israeliani sono rimasti feriti, punti dalle vespe, dopo che il tank sul quale si trovavano è finito su un nido nel sud della Striscia di Gaza. Lo hanno riferito fonti ...

Israele. Perché la «leva» degli ultra-ortodossi può scardinare il governo Netanyahu - Israele. Perché la «leva» degli ultra-ortodossi può scardinare il governo Netanyahu - Ci sono addirittura sette (quella dei Naturei Karta, per esempio) che si portano così tanto agli estremi da finire per identificarsi con le ... il ministero della Difesa approva ogni rinvio in base a ...