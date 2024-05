Gina Lollobrigida - ecco cosa finisce all' asta | un ultimo tristissimo atto

(Di venerdì 10 maggio 2024) Un'storica. 410 oggetti che hanno fla storia e l'hanno vissuta a diretto contcon i suoi protagonisti. Questo è il bilancio di quanto verrà venduto a Genova dalla casa d'aste Wannenes. Tutto il pacchetto proviene dalla casa della più grande diva italiana degli anni '50:. Dal monumentale monetiere siciliano in legno ebanizzato con intarsi in corallo e tartaruga alla coppia di spade del duello del film La donna più bella del mondo. Dagli sgabelli da giardino in porcellana cinese Dinastia Qing alle sculture di divinità tibetane, icone russe, vedute settecentesche e quadri fiamminghi. Un vero e proprio museo d'arte che va dall'estremo oriente all'America hollywoodiana di cui laera una star indiscussa. Ma il catalogo è ancora lunghissimo. Il ...

Appena dieci mesi , morta per avere ingerito candeggina . Una tragedia che gli investigatori stanno cercando di inquadrare. Il dramma ha sconvolto Noto , cittadina barocca a mezz'ora di strada...

sequestra ta dalla Procura la casa della tragedia. Perché gli inquirenti vogliono vederci chiaro, vogliono capire come sia stato possibile che una bambina di appena 10 mesi sia morta per avere ingerito della candeggina . Il corpo della piccolina ...

La procura di Siracusa ha disposto l'autopsia sul corpo della bimba di 10 anni di Noto morta ieri dopo aver ingerito della candeggina in circostanze ancora da chiarire. Contestualmente, la casa in cui si è consumata la tragedia è stata posta sotto ...

Gina Lollobrigida, all'asta tutti i suoi cimeli per saldare i debiti: dall'orologio che le regalò Fidel Castro alla statua di se stessa - gina Lollobrigida, all'asta tutti i suoi cimeli per saldare i debiti: dall'orologio che le regalò Fidel Castro alla statua di se stessa - Il 28 e 29 maggio si terrà a Genova un'asta di 410 pezzi che un tempo appartenevano a gina Lollobrigida, aprendo una finestra sul suo mondo ma soprattutto uno spaccato di come fosse ...

All'asta, a Genova, i cimeli appartenuti a Gina Lollobrigida che erano nella sua villa sull'Appia Antica a Roma - All'asta, a Genova, i cimeli appartenuti a gina Lollobrigida che erano nella sua villa sull'Appia Antica a Roma - Dall'orologio di Fidel Castro alla stella della Walk of Fame hollywoodiana: tutto in vendita da Wannenes, il 28 maggio prossimo nel capoluogo ligure ...

Gina Lollobrigida, una “carriera all’asta”: la decisione degli eredi - gina Lollobrigida, una “carriera all’asta”: la decisione degli eredi - Guido Wannenes, amministratore delegato di Wannenes casa d’aste ha detto: “Siamo orgogliosi di essere stati scelti per gestire in asta la Collezione di gina Lollobrigida. Una collezione unica come ...