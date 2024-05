Quelli con la bava alla bocca per Prodi andavano bene? | sfregio di Luca Bottura alla Roccella

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) E poi ci sono quelle simpatiche bestioline che non stanno in Parlamento ma si sfogano controche hanno il potere che vorrebbero loro. Il casoevidenzia anche quei mostriciattoli della sinistra che si schierano – autentici eroi del terzo millennio – contro chi difende la ministra. Li immaginitastiera furenti, «e adesso leggi che gli scrivo a questi», come la sinistra chiama la destra. In testa una neoaspirante onorevole, Cecilia Strada, issata da Elly Schlein in testalista Pd del nord-ovest per le europee. Il suo commento è lapidario, del resto a sinistra nella lista del due Fratoianni-Bonelli candida la Salis e non può sfigurare: «Una contestazione. Quando si esprime una posizione succede, a me» sulla questione migranti «succede da anni. Quello che mi ...