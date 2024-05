Perché ho accoltellato il poliziotto | la confessione dell' immigrato fa acqua da tutte le parti

(Di venerdì 10 maggio 2024) Le dichiarazioni davanti ai giudici di Hasan Hamis sono imbarazzanti. "Non ho visto che erano poliziotti, mi hanno puntato una luce contro ma non mi hanno detto che erano poliziotti. Io non ho lanciato contro nessuno le pietre, ho lanciato le pietre contro i poliziottinon sapevo che erano poliziotti e pensavo che volessero farmi male", ha dichiarato nell'udienza di convalida il marocchino di 37 anni arrestato per il tentato omicidio del vice ispettorea polizia di Stato Christian Di Martino alla stazione di Milano Lambrate tra la notte del 8 e 9 maggio. "C'è stata una colluttazione - ha detto l'uomo assistito dall'avvocato Alfredo Quattrocchi -. Avevo il coltello nella manica. Ho tirato fuori il coltello, non volevo fargli male, avevo paura che il coltello che era nella manica mi potesse ferire. Ho tirato fuori dalla manica sinistra il ...

Dopo l' Archiviazione del fascicolo per omissioni nei confronti del 112 e della dottoressa della Salute Mentale per l'omicidio di Alice Scagni , la donna uccisa dal fratello Alberto il primo maggio 2022, la madre ha rilasciato un'intervista a ...

Lancia pietre e si scaglia contro la polizia, indagato l'agente che ha sparato. E spunta un video - Lancia pietre e si scaglia contro la polizia, indagato l'agente che ha sparato. E spunta un video - La Procura valuta la legittima difesa. Il 27enne egiziano è stato operato al Niguarda: dovrà rispondere di violenza e minacce a pubblico ufficiale, resistenza e oltraggio ...

Truffano e portano via gioielli a una 81enne in Toscana, bloccati nel Casertano e denunciati - Truffano e portano via gioielli a una 81enne in Toscana, bloccati nel Casertano e denunciati - Due uomini originari della provincia di Napoli sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per truffa aggravata commessa ai danni di una donna di 81 anni residente in provincia di Firenze, ...

Milano, 36enne egiziano aggredisce poliziotti: agente spara e lo ferisce, indagato - Milano, 36enne egiziano aggredisce poliziotti: agente spara e lo ferisce, indagato - A Milano un 36enne egiziano è rimasto ferito a una spalla dopo aver aggredito alcuni poliziotti all'esterno della stazione Centrale. Dopo aver tentato di fermarlo con il taser, uno degli agenti ha spa ...