Inzaghi | Inter - stimoli non mancano! Poi i complimenti a tre italiane

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 10 maggio 2024)prima di Frosinone-, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A, in un’vista su DAZN ha parlato della settimana dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Poi da grande professionista e uomo di calcio ha fatto ia Fiorentina, Atalanta e Roma. SETTIMANA DI LAVORO – Simoneprima di Frosinone-ha parlato così: «Sappiamo delle difficoltà di questa gara che sarà difficile. C’è un po’ di fatica, però abbiamo fatto una settimana tranquilla lavorando. Farei ialla Fiorentina e all’Atalanta per le finali raggiunte. Dico bravi anche alla Roma che aveva rimesso in pieni una qualificazione che avrebbe meritato di giocare ai supplementari. Fare più punti nella storia di questo club? Sicuramente sarà uno stimolo, ma quelli ...