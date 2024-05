Da Vigevano a Malmo | il lomellino Nicolas De Souza balla sul palco dell’Eurovision 2024

(Di venerdì 10 maggio 2024)– Non c’è solo Angelina Mango a rappresentare l’Italia nella kermesse di Eurovisionin corso ain Svezia. A tenere alta la bandiera azzurra ci sono anche alcuni ballerini che stanno facendo vedere il loro talento e la loro creatività. È il caso di un giovane vigevanese che si sta facendo notare da qualche tempo suiscenici televisivi e nei teatri non solo in Italia ma anche in giro per l’Europa. Stiamo parlando diDe, ventiquattrenne nato e cresciuto artisticamente in piena Lomellina, nel cuore della Pianura Padana. In Svezia il giovane talento difa parte del corpo di ballo della cantante georgiana Nutsa Buzaladze che è approdata alla finale di sabato 11 maggio. La performance e la coreografia del corpo di ballo hanno ...

