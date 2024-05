L’Ape si incendia nell’incidente | tremendo scontro con auto - uomo grave

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 10 maggio 2024) Gubbio, 10 maggio 2024 – Paura e sangue sulle strade umbre: undopo un violentofrontale tra il suo Ape Piaggio e un’. E’ accaduto sulla strada statale 219 eugubina tra l’incrocio per Colbassano e quello per San Pellegrino. Da capire la dinamica, adesso al vaglio dei carabinieri. Immediato l’allarme che è stato dato daglimobilisti di passaggio. I due mezzi sono andati a fuoco. E’ intervenuto il 118 che ha richiesto anche l’elisoccorso Nibbio, che ha trasferito a Perugia il ferito più, il conducente del. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i mezzi. Sul luogo dell’incidente anche l’medica e i carabinieri Forestali.