(Di venerdì 10 maggio 2024) Qualche noiosone vi spiegherà che lo!" di, quellopressa che distrugge le noiosate del passato, è un errore di comunicazione. Invece è perfetto e liberatorio, quasi quanto il gesto dell'ambasciatore israeliano all'Onu, Gilad Erdan. L'Assemblea generale ha approvato una mozione (a sfregio) che riconosce la Palestinaadeguata a diventare membro effettivo dell'Onu. L'ambasciatore ha dichiarato: "Avete aperto le Nazioni Unite ai nazisti moderni. Questo giorno sarà ricordato per l'infamia, state facendo a pezzi la Carta Onu con le vostre mani". Poi Gilad Erdan è passato al momento "!", ha preso la carta dell'Onu e l'ha fatta a pezzi con un tritacarte. A volte ci vogliono messaggi chiari per spiegare le cose.

