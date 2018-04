Juve-Napoli | quante rimonte | nel 1990 azzurri a -1 a 4 giornate dalla fine

Buffon - lite con Benatia negli spogliatoi/ Dopo Juventus-Napoli : "Non fatemi smettere perdendo!" : Buffon, lite con Benatia negli spogliatoi: Dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 11:46:00 GMT)

Juventus a pezzi : “lite nello spogliatoio dopo il ko contro il Napoli - alta tensione Buffon-Benatia”. Ecco cos’è successo : Juventus, alta tensione nello spogliatoio dopo la sconfitta nella gara di campionato contro il Napoli. La squadra di Massimiliano Allegri esce con le ossa rotte dallo scontro scudetto, i bianconeri hanno un punto di vantaggio sugli uomini di Sarri ma il successo nello scontro diretto ha ribaltato le gerarchie. tensione sempre più alta in casa Juventus e come riporta la carta stampata battibEcco nello spogliatoio al termine della partita, Buffon ...

BUFFON - LITE CON BENATIA NEGLI SPOGLIATOI/ Dopo Juventus-Napoli il faccia a faccia : e il difensore reagisce.. : BUFFON, LITE con BENATIA NEGLI SPOGLIATOI: Dopo Juventus-Napoli il capitano bianconero ha alzato la voce. Il difensore tunisino, però, non è rimasto in silenzio, anzi...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:35:00 GMT)

Cosa succede se Juventus e Napoli arrivano a pari punti : Per assegnare lo Scudetto si contano gli scontri diretti, che però sono in esatta parità: e allora? The post Cosa succede se Juventus e Napoli arrivano a pari punti appeared first on Il Post.

Buffon - furiosa lite nello spogliatoio : il retroscena di Juve-Napoli - : Come a Madrid, Gianluigi Buffon è stato protagonista di un altro sfogo epico dopo la sconfitta nel match scudetto contro il Napoli. Questa volta il portiere della Juventus non ha esternato la sua rabbia davanti alle telecamere e contro l’arbitro, ma negli spogliatoi dell’Allianz Stadium, sgridando apertamente i suoi compagni per il ko interno che ha riaperto totalmente i giochi per la corsa allo scudetto.La Gazzetta dello Sport riporta di un ...

Bufera Juve : putiferio in spogliatoio post-Napoli - Buffon contro Benatia! : Secondo il Corriere dello Sport, Gigi Buffon era furioso nel finale post Juventus-Napoli. Il portiere "si è imbestialito e ha avuto un duro faccia a faccia con Mehdi Benatia", si legge a proposito del difensore bianconero che si è ritrovato un Buffon furibondo davanti.

Nicchi : “Juve-Napoli fiore all’occhiello della giornata” : “È stata una giornata molto positiva per 11.000 partite, Juve-Napoli è stata il fiore all’occhiello di tutta lagiornata. Però la positività degli arbitri è fuori discussione”. Il presidente del’Aia, Marcelo Nicchi, analizza così la giornata di campionato culminata ieri sera con il match scudetto tra Juventus e Napoli, all’ingresso dell’incontro tra arbitri e dirigenti, allenatorie calciatori di Serie ...

Quote scudetto - Juve ko e titolo al Napoli crolla da 6 - 00 a 2 - 00 : Cambia tutto nelle scommesse sullo scudetto dopo il blitz del Napoli a Torino: il gol di Koulibaly in chiusura di partita vale la prima vittoria degli azzurri allo Stadium ma soprattutto un taglio drastico della quota per il titolo, dove ora la squadra di Sarri e quella di Allegri sono di nuovo testa a testa. Dal 6,00 di cinque giorni fa, subito dopo il turno infrasettimanale, lo scudetto al Napoli, fa sapere Agipronews, è crollato a 2,00 sul ...

Snai : quote - Juve e Napoli ora appaiate : ANSA, - ROMA, 23 APR - Juve e Napoli, parità perfetta. Non in classifica, ma nelle valutazioni dei bookmaker. Su Snai le quote scudetto vedono da oggi appaiate le due squadre a 1,90. Evidentemente, il ...

Juventus - Allegri crede nello Scudetto/ Dopo il ko con il Napoli : “Ora tutti parlano e io mi diverto” : Juventus, Allegri suona la carica Dopo la sconfitta contro il Napoli che ha riaperto i discorsi per lo Scudetto: il tecnico bianconero chiede qualche sacrificio in più ai suoi.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Juventus-Napoli - l’incredibile retroscena da Roma : “ecco cosa ha combinato De Laurentiis dopo il gol di Koulibaly” : Juventus-Napoli, successo importantissimo della squadra di Maurizio Sarri che si porta ad un solo punto di distacco dal club bianconero, ultime giornate entusiasmanti per la corsa scudetto. Nel frattempo emerge un incredibile retroscena dal Prof. Giordano rettore dello Sbarro Health Research Organization a Philadelphia che ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “Ho visto la partita tra Juventus e Napoli a Roma fianco a fianco con De ...

Scudetto - Juventus e Napoli : il calendario delle prossime partite : In quattro giornate si decide tutto. Dopo il k.o. allo Stadium i bianconeri vanno sabato a San Siro contro l’Inter, mentre la squadra di Sarri domenica è a Firenze

Serie A - Rocchi su Juventus-Napoli : «C'era tantissima tensione tra i giocatori» : ROMA - "Ieri è stata una bella partita, difficile da gestire soprattutto nella prima parte ma, tutto sommato, corretta, nonostante la posta in palio. Anche dal nostro punto di vista possiamo essere ...

Juventus-Napoli - Milic guida la festa : 0 presenze ma è in prima fila [VIDEO] : Juventus-Napoli, grande prestazione della squadra di Maurizio Sarri che ha conquistato tre punti fondamentali per la corsa scudetto, decisiva una rete di Koulibaly nei minuti finali, adesso la squadra di Sarri è favorita per il titolo anche considerando il calendario. Calciatori scatenati al termine della partita, anche l’ultimo arrivato Milic, l’esterno guida la festa, 0 presente con la maglia del Napoli ma è in prima fila. ...