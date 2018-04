Pallanuoto | collegiale a Siracusa per il Settebello dal 29 aprile I convocati di Sandro

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per il collegiale di Ostia. Gruppo allargato a 19 atlete : Lasciata ormai alle spalle l’Europa Cup, conclusa in quinta posizione, la nazionale italiana di Pallanuoto femminile continua la marcia di avvicinamento agli Europei di Barcellona, che si terranno dal 14 al 28 luglio. Prossimo step il collegiale di Ostia che si terrà da domenica 22 a mercoledì 25: sono 19 le azzurre convocate e tra di esse vi sono anche le ragazze del Catania, che domani e sabato saranno impegnate in Russia nella Final ...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per il collegiale di Ostia. Tre novità rispetto all’Europa Cup : Appena mandata in archivio l’Europa Cup, la nazionale di Pallanuoto femminile inizia a lavorare per l’Europeo di Barcellona: sono 16 le azzurre chiamate per il collegiale che si terrà al Centro Federale di Ostia da domenica 8 a martedì 10. Tre giorni di test fisici e medici dai quali sono dispensate le atlete di Padova e Milano, impegnate mercoledì 11 nell’anticipo di Serie A1 disposto dopo la qualificazione della formazione ...