Mario Landolfi aggredisce un giornalista de Non è L’Arena | il video shock

(Di venerdì 20 aprile 2018) Nuova aggressione ai danni di un. Questa volta protagonista è stato l’ex ministroche ha schiaffeggiato undel programma “Non è L’Arena” di Massimo Giletti Non è un periodo facile per i giornalisti. Nella giornata di giovedì 19 aprile, infatti, in pieno a centro a Roma si è verificata una nuova aggressione ai danni di un. Si tratta di Danilo Lupo, inviato di La 7, che è stato aggredito dall’ex ministroschiaffeggia unde Non è L’Arena L’aggressione è avvenuta giovedì 19 aprile in pieno centro a Roma. Danilo Lupo,ed inviato del programma “Non è L’Arena” condotto da Massimo Giletti, stava svolgendo il suo lavoro. Per la precisione era impegnato a registrare una serie di interviste sul tema dei vitalizi ai politici. Nel suo ...