Il ministro Carlo Calenda strizza l' occhio a Lufthansa per la vendita di Alitalia ma

Carlo Cottarelli : 'Io ministro del nuovo governo? Non ho pregiudizi - ma fare chiarezza su lavoro da fare' : Se non mettiamo in sicurezza i conti pubblici prima di questo choc, rischiamo di rivivere la situazione drammatica del 2011 e 2012' Correlati [ Carlo Cottarelli ], [ economia ], [ governo ], [ ...

"Renzi? Non conta più"/ Carlo Calenda "Mi iscrivo al Pd" - Michele Emiliano "ministro del disastro economico" : Dimissioni Matteo Renzi: caos nel Pd. Carlo Calenda 'mi iscrivo per risollevarlo', Michele Emiliano, spara a zero: 'tu ministro disastroso'.

Carlo Ripa di Meana morto. Era stato ministro e parlamentare - solo due mesi fa l’addio alla sua “adorata” Marina : Marina Ripa di Meana se n’è andata solo due mesi fa e al marito, Carlo Ripa di Meana, non aveva raccontato nulla sulla sua malattia, “non doveva sapere, non doveva essere turbato e scosso da tanta sofferenza”. E forse Marina aveva ragione nel voler proteggere la sensibilità del marito. Solamente due mesi dopo la scomparsa della moglie, anche Carlo Ripa di Meana è morto, all’età di 89 anni, in un ospedale romano. A ...

Chi era Carlo Ripa di Meana : uomo politico - ambientalista e ministro : In questo periodo nel PSI si avvicina alla posizione politica del segretario Bettino Craxi. Propone e realizza nel 1977, tra molte difficoltà e l'esplicita opposizione del governo sovietico la ...

Addio a ex ministro Carlo Ripa di Meana : 18.28 E' morto Carlo Ripa di Meana. Aveva 88 anni. Il decesso arriva a meno di 2 mesi dalla morte "dell'adorata" moglie, Marina, deceduta il 4 gennaio scorso dopo anni di lotta contro il cancro. Ne dà notizia il figlio Andrea. Nato il 15 agosto del 1929 a Pietrasanta (Lucca), da una nobile famiglia di marchesi, è stato un politico e ambientalista italiano: parlamentare europeo, Commissario Ue per l'Ambiente, ministro dell'Ambiente, portavoce ...