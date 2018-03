Trasporti | Roma | le deviazioni per la Via Crucis

romadailynews

: #Trasporti, l'aeroporto Leonardo da Vinci premiato on il World’s Most Improved Airport e l'Airport Service Quality… - Roma : #Trasporti, l'aeroporto Leonardo da Vinci premiato on il World’s Most Improved Airport e l'Airport Service Quality… - OQuotidianaBlog : I fondi per la Roma-Lido dirottati da Atac per il Concordato? - claudio07304531 : RT @iltrenoromalido: I fondi per la Roma-Lido dirottati da Atac per il Concordato? -

(Di giovedì 29 marzo 2018)– Si svolgerà dalle 21 alle 23 di domani sera, al Colosseo, la tradizionale Viacelebrata da Papa Francesco. Dalle 13 alle 23 saranno chiuse al traffico via dei Fori Imperiali (da piazza del Colosseo a piazza Madonna di Loreto), via Cavour, tra largo Venosta e largo Corrado Ricci, via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, via Celio Vibenna e via di San Gregorio (in direzione Porta Capena). Per via Celio Vibenna e via di San Gregorio, in direzione piazza del Colosseo, la chiusura scatterà invece alle 15. Dalle 13 sara’ chiusa la stazione Metro B Colosseo. Sempre domani sera, dalle 20,30, una Viasfilerà da piazzale delle Gardenie lungo via Tor de’ Schiavi, largo della Primavera, via delle Acacie, via delle Celidonie, via delle Gardenie e piazzale delle Gardenie. Possibili brevi stop oper le linee di bus. Domani sera, dalle 21, via, ...