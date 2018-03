Hamilton | Pole vicina alla perfezione

Formula 1 - Lewis Hamilton si gode la pole : 'Cerco sempre la perfezione' : Un giro pazzesco. Uno di quelli che non si dimenticano facilmente. In 1:21.164, Lewis Hamilton ha conquistato la pole a Melbourne, davanti alle Ferrari. "Essere qui ancora a lottare per vincere è ...

Formula 1 : Gp Australia - pole Hamilton - poi Raikkonen e Vettel : E’ Lewis Hamilton ad aver ottenuto la pole del Gp d’Australia di F1. Al fianco del campione del mondo Mercedes ci sarà Kimi Raikkonen. Seconda fila per la Ferrari di Sebastian Vettel e la Red Bull di Max Verstappen. Daniel Ricciardo, altra Red Bull, partirà invece quinto a causa di una penalizzazione. “Felice del mio giro, è stato molto bello. Miro sempre alla perfezione e ci sono andato davvero vicino”. Parole di Lewis ...

LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : Hamilton Pole con 'il bottone magico' - Raikkonen e Vettel in seconda e terza piazza : OASport vi offrirà, dunque, la DIRETTA LIVE delle qualifiche di sabato 24 marzo del GP d'Australia 2018, primo appuntamento del Mondiale di F1: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si ...

F1 - GP Australia 2018 - qualifiche : Hamilton Pole da record - Raikkonen secondo davanti a Vettel : F1, GP Australia 2018 : Le Ferrari si prendono le prime due posizioni delle terze libere, caratterizzate però da condizioni miste. Pochi i piloti a fare il tempo con le slick, tempi poco indicativi ma Rosse che precedono la Red Bull di Verstappen per la prima volta nel weekend. F1, GP Australia 2018. Hamilton subito al comando in Q1. (foto: twitter.com/F1) F1, GP Australia 2018, qualifiche, Q1: Hamilton si rimette davanti ma le Ferrari ...

