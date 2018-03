Tris di eliminati in Celebrity Masterchef 2 | Anna Tatangelo si salva a suon di paccheri e

optimaitalia

: Tris di eliminati in #CelebrityMasterchefit 2: Anna Tatangelo si salva a suon di paccheri e involtini… - OptiMagazine : Tris di eliminati in #CelebrityMasterchefit 2: Anna Tatangelo si salva a suon di paccheri e involtini… - DonnarummaFans : Cuore Milan, ma non basta Tris Arsenal: inglesi ai quarti -

(Di venerdì 16 marzo 2018)diin2 che chiude la prima puntata a colpi di aste e di funghi mettendo fine al percorso, troppo breve, di una delle più divertenti star della prima puntata, Barbara Alberti. Le sue battute, i suoi aneddoti e le sue metafore hanno saputo riempire la cucina del cooking show regalando al pubblico la verve che il programma aveva un po' perso nella sua versione nip.Barbara Alberti, Laura Barriales e Umberto Guidoni devono lasciare la cucina di2 dopo una lunga battuta fatta di momenti davvero brillanti soprattutto grazie ai giudici in gran spolvero dopo il mortorio della versione nip. Le battute non sono mancate e mentre Joe Bastianich sembrava preso dallo sguardo magnetico e misterioso di(tanto da invitarla a giocare a poker), dall'altra parte c'era chi, proprio come la Alberti, ha amato essere un mozzo su un ...