Olimpiadi Invernali PyeongChang | Carolina Kostner portabandiera dell’Italia per la

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la mass start italiana manca l’obiettivo ma il futuro è roseo : La delusione c’è, inutile negarlo. Tutti, o quasi, attendevamo l’esito di questo 24 febbraio, penultima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La mass start maschile e femminile dello Speed skating aveva i tratti caratterizzanti tricolori per la presenza di Francesca Lollobrigida, Francesca Bettrone ed Andrea Giovannini e le finali centrate, all’inizio di questa giornata, facevano ben sperare. Gli atti ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quanti soldi sono costate all’Italia? Tutti i premi e le cifre agli azzurri : L’Italia ha chiuso le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con un bottino di 10 medaglie (3 ori, 2 argenti, 5 bronzi). Nell’ultima giornata non abbiamo alcuna speranza di salire sul podio e dunque possiamo già tirare le somme. Una spedizione a cinque cerchi incide sicuramente sull’economia dell’intero Paese: i costi per le trasferte sono elevati ma i benefici che si ricevono sono eccezionali. Il nome del Paese viene ...

Cos’è successo sabato alle Olimpiadi Invernali - in foto : La storica vittoria di Ester Ledecka, l'inaspettato oro degli Stati Uniti nel curling e Ivanka Trump fra il pubblico delle ultime gare The post Cos’è successo sabato alle Olimpiadi invernali, in foto appeared first on Il Post.

Olimpiadi Invernali 2018 - Ester Ledecka due discipline - due gare : due ori : Ester Ledecka si conquista un posto nella storia delle Olimpiadi invernali vincendo due Ori in due sport diversi. L'incredibile ceca, già oro a sorpresa nel SuperG, ha centrato il metallo più prezioso anche nella 'sua' specialità: il gigante parallelo di snowboard. Ester aveva lasciato tutti a ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia - quante occasioni perse! I rimpianti dei Fischnaller - gli ultimi poligoni nel biathlon e 3 medaglie di legno : L’Italia saluta PyeongChang con 10 medaglie (3 ori, 2 argenti e 5 bronzi), un bottino importante che ci permette di considerare positive queste Olimpiadi Invernali, indubbiamente le migliori degli ultimi 12 anni (guardando i freddi numeri). Sono stati dei Giochi palpitanti che ci hanno regalato grandi emozioni come i trionfi di Arianna Fontana, Michela Moioli e Sofia Goggia, qualche gradita sorpresa (pensiamo ai bronzi di Dominik Windisch ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – L’Italia chiude con 10 medaglie e 3 ori. Tricolore luccicante - le donne brillano : il medagliere azzurro : L’Italia ha chiuso le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con 10 medaglie: 3 ori, 2 argenti, 5 bronzi. Questo è il bilancio finale degli azzurri sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud. La nostra Nazione non ha infatti alcuna speranza di podio nell’ultima giornata (saremo presenti nella 30km di sci di fondo e nel bob a 4 senza alcuna velleità). Si tratta di un bottino soddisfacente e di assoluto prestigio anche se purtroppo ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Seung-Hoon Lee vince la mass start - Andrea Giovannini 12mo : Il sudcoreano Seung-Hoon Lee ha vinto la mass start maschile di Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il padrone di casa ha fatto festa imponendosi nello sprint finale in maniera autoritaria grazie a un’azione conclusiva fulminante. Il 29enne ha mandato in visibilio il proprio pubblico e sale sul podio a cinque cerchi per la quinta volta in carriera, la seconda sul gradino più alto visto che a Vancouver 2010 trionfò ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Pyeongchang / Risultati live e medagliere : Giovannini in finale! (oggi 24 febbraio) : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma di oggi 24 febbraio e italiani in gara. Otto finali con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 13:08:00 GMT)

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Andrea Giovannini vola in finale - si sogna la medaglia : Andrea Giovannini si è qualificato alla finale della mass start di Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Tutto relativamente facile per l’azzurro che è stato bravo nella fase conclusiva della sua semifinale andando via con l’austriaco Linus Heidegger e il giapponese Shane Williamson: i tre atleti si sono staccati e, senza forzare più di tanto il ritmo, hanno distaccato tutta la concorrenza riuscendo così a ...