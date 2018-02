Zagitova campionessa olimpica a 15 anni. Quinta Carolina Kostner : E’ la seconda pattinatrice più giovane di sempre a vincere un titolo olimpico. Medaglia d’oro a 15 anni. Lei è Alina Zagitova dalla Russia, che tre anni fa aveva gessi a gamba e braccio, doveva essere rispedita dalla sua allenatrice a Izhvesk, dove è nata, perché non si impegnava abbastanza, e che ora è la regina del ghiaccio a nemmeno sedici anni (li compirà il 18 maggio), a poco più di un punto dalla connazionale Edvgenia ...

Carolina Kostner non si ritira : "Spero che il mio cammino ispiri chi deve rialzarsi" : "Se si chiude un'era? Non credo proprio, c'è il mondiale in Italia adesso. Mi riposo un po' e poi al lavoro per vivere un'altra bella esperienza a Milano. Certe decisioni non si prendono mai a caldo". Carolina Kostner non vede l'addio alla carriera così vicino: l'azzurra del pattinaggio di figura, quinta nella gara vinta dalla 15enne russa Alina Zagitova, non parla di stop."Spero di continuare a trasmettere tutta l'esperienza fatta ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner chiude al quinto posto; a Milano l’ultimo atto della carriera : Il cuore non basta. Non è riuscita la difficilissima rimonta per conquistare la medaglia di bronzo a Carolina Kostner, quinta classificata al termine della sua quarta Olimpiade, l’ultima della carriera. La pattinatrice altoatesina, nonostante un buon programma libero, l’ennesimo sopra i 210 punti (212.44), nulla ha potuto contro le dirette avversarie Kaetlyn Osmond (meritatamente sul gradino più basso del podio con il sontuoso ...

Carolina Kostner - grazie di tutto. Campionessa leggendaria - Regina del Ghiaccio da amare. Hai scaldato l'Italia : Un amore smodato per lo sport e il suo elevato agonismo le hanno permesso di superare ogni ostacolo, arrivando a disputare la quarta Olimpiade della carriera: da Torino 2006 a PyeongChang 2018, da ...

Carolina Kostner si ritira? Ora i Mondiali di Milano - poi la decisione. A 31 anni - la regina potrebbe salutare : Questa notte potremmo aver assistito all’ultima recita di Carolina Kostner sul ghiaccio a cinque cerchi. La nostra regina si è dovuta accontentare della quinta posizione, mancando l’assalto a una medaglia che comunque era davvero molto difficile da agguantare. Le emozioni non sono mancate, la sua prova è meritevole degli applausi. A 31 anni, però, l’altoatesina penserà anche al suo prossimo futuro e a cosa vorrà fare della sua ...

Brava Carolina Kostner - ma è fuori dal podio. Vince Zagitova - 16 anni meno di lei : Con il punteggio di 212.44 che le è valso il quinto posto nel pattinaggio artistico, l'azzurra Carolina Kostner ha chiuso la sua avventura ai Giochi Olimpici di Pyeongchang. Alla Gangneung Ice Arena ha trionfato come previsto la Russia con il primo posto della quindicenne Alina Zagitova (239.57) e il secondo posto di Evgenia Medvedeva (238.26). Bronzo alla canadese Kaetlyn Osmond (231.02).Carolina Kostner recupera una posizione rispetto ...

Carolina Kostner - grazie di tutto. Campionessa leggendaria - Regina del Ghiaccio da amare. Hai scaldato l’Italia : Semplicemente grazie di tutto. grazie per averci emozionato, grazie per averci fatto battere il cuore, grazie per averci regalato gioie a cui non eravamo abituati, grazie per aver illuminato la scena per oltre un decennio, grazie per la tua smisurata eleganza, grazie per la tua artisticità, grazie per le tue struggenti e passionarie interpretazioni, grazie per la tua capacità di stare in scena, grazie per aver dato l’anima in ogni singolo ...

Pattinaggio artistico - PyeongChang 2018 – Carolina Kostner : “Sono ripartita da sottoterra - è una meravigliosa vittoria. Il futuro? Ci sono i Mondiali” : Carolina Kostner ha concluso al quinto posto la sua avventura alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurra ha rimontato soltanto una posizione rispetto al programma corto e non è riuscita a conquistare una medaglia che sarebbe stata incredibile. Queste le dichiarazioni che la 31enne altoatesina ha rilasciato alla Rai al termine della gara: “Ho vissuto questi giorni in un modo assolutamente positivo e olimpico, nel senso ...

PyeongChang - Carolina Kostner quinta : 6.16 Carolina Kostner recupera una posizione rispetto al programma corto e chiude al quinto posto dopo il libero. L'altoatesina totalizza 139,29 punti sulle note di 'L'après midi d'un faune'di Debussy. Unito al corto ottiene un totale di 212,44 punti. Un paio di sbavature annullano le possibilità della rimonta, comunque difficilissima, per provare a confermare il bronzo di Sochi. L'oro è una questione russa. Si impone la campionessa europea ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner - niente magia. La Regina è quinta - trionfa : La magia non è riuscita a una monumentale Carolina Kostner. La Regina del Ghiaccio era chiamata a una rimonta leggendaria per recuperare dalla sesta posizione con cui aveva concluso il programma corto ma nel libero commette qualche sbavatura di troppo e non riesce a risalire la china. La missione medaglia era quasi impossibile per la più grande pattinatrice italiana di tutti i tempi e alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si è dovuta ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA venerdì 23 febbraio : l’Italia abbraccia Carolina Kostner. Staffetta biathlon per il miracolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi venerdì 23 febbraio si assegneranno quattro titoli e l’Italia vuole essere protagonista. Carolina Kostner tenterà la rimonta della vita: deve risalire dal sesto posto, guadagnare cinque punti sulla Osmond e completare un’impresa pazzesca per mettersi al collo una pazzesca medaglia di bronzo. Il duello per l’oro tra Medvedeva e Zagitova ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner tra sogno e realtà. Serve l’ultima magia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero femminile di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi si assegnano le ultime medaglie e Carolina Kostner proverà a essere della partita: la nostra Regina del Ghiaccio è sesta dopo il programma corto e deve rimontare cinque punti abbondanti alla canadese Kaetlyn Osmond se vuole salire sul podio a cinque cerchi e regalarsi un’incredibile medaglia di ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Carolina Kostner - facci sognare! Serve la rimonta dellavita : Questa notte bisognerà stringersi tutti attorno a Carolina Kostner, chiamata all’ennesima impresa della sua infinita carriera. La Regina del Ghiaccio non ha brillato durante il programma corto ed è relegata a un insoddisfacente sesto posto alla vigilia del libero in programma questa notte alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: bisognerà inscenare una rimonta furiosa e impetuosa, condita dalla sua proverbiale classe e artisticità, ...

