ALESSIA MARCUZZI | TAPIRO DA STRISCIA LA NOTIZIA Il canna gate inguaia la conduttrice

“Ringrazio ALESSIA Marcuzzi”. Isola dei Famosi - l’annuncio è choc. A poche ore dalla diretta - arriva la notizia (triste) che nessuno avrebbe voluto leggere. La delusione è enorme ma indietro non si torna. Stavolta è un addio - per davvero : La storia la conosciamo tutti: si è ritirato dall’Isola dei Famosi perché voleva difendersi dalle accuse che Eva Henger gli aveva mosso. La ex star del porno aveva detto a tutti che Francesco Monte aveva acquistato e consumato marijuana quando tutti i futuri naufraghi erano ancora nella villa. Lui si è infuriato. Poi ha negato e ha rinegato. Ma ormai il suo gioco era stato rovinato. Era diventato una gogna. Così, di sua spontanea volontà, ha ...

Giulia Bevilacqua sfida ALESSIA MARCUZZI : 'Con È arrivata la felicità 2 batterò la tua Isola' : L'attrice che nella serie tv di Rai1 interpreta Valeria Camilli va in onda 'Contro' l'amica Alessia Marcuzzi, alla guida del reality show di Canale 5. Chi vincerà il duello?

ALESSIA MARCUZZI / Lo scatto con Mara Venier : "Io e la mia bionda più passionale" (Isola dei Famosi 2018) : Alessia Marcuzzi si prepara a tornare al timone dell'Isola dei Famosi 2018 dopo le recenti critiche ricevute sui social. Cosa succederà nel corso della diretta di stasera?(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 09:22:00 GMT)

L’Isola dei Famosi – Quinta puntata del 20 febbraio 2018 – Conduce ALESSIA MARCUZZI con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Quinta puntata del 20 febbraio 2018 – ...

“Non ci sto” : nuova provocazione di Eva Henger contro Francesco Monte. Non ritratta le accuse fatte all’Isola dei Famosi e - appena le arriva ‘la voce’ - la ex naufraga parte in quarta. Ora resta da capire come la prenderà ALESSIA Marcuzzi… : Isola dei Famosi. O ‘Isola dei Fumosi’, come la chiama ormai ogni sera Striscia la notizia, che continua a scavare per risolvere la matassa dello scandalo droga che ha travolto Francesco Monte. Ovvero l’ex tronista di Uomini e Donne, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e, da un paio di settimane, anche ex naufrago dell’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. A provocare la tempesta, che non c’entra nulla ...

Isola - ALESSIA MARCUZZI indossa abiti ‘riciclati’ e azzecca la tendenza : il vintage la premia : E brava Alessia Marcuzzi. Brava, bella e scaltra anche, intelligentemente abile nel riconoscere che ormai è andata l’epoca in cui un personaggio dello spettacolo si rendeva testimonial di questo o quel marchio...

ALESSIA MARCUZZI : calano gli ascolti dell’Isola dei Famosi : L’Isola 2018 crolla con gli ascolti: amara sorpresa per Alessia Marcuzzi La quarta puntata de L’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi è stata un sonoro buco nell’acqua, almeno stando al paragone con la scorsa puntata. Se la terza diretta aveva infatti fatto compagnia a quasi 5 milioni di spettatori, pari al 26,4% di share, ieri le cose sono andate diversamente. Soltanto 3.807.000 telespettatori hanno deciso di ...

“Francesco Monte ritorna in Honduras”. Isola dei famosi - colpo di scena. ALESSIA MARCUZZI sgancia la bomba durante la diretta di martedì e - neanche a dirlo - i fan vanno in fibrillazione. La rivelazione : Potrebbe tornare sull’Isola! Ta-dan! La notizia ha fatto il giro del web in pochissimo tempo e tutti sperano che sia la verità e non un’indiscrezione. Anche perché illudere le fan che per lui impazziscono è proprio una crudeltà. Aspettate, aspettate, aspettate. Di che stiamo parlando? Cioè di chi stiamo parlando? Di Francesco Monte. Ma dai! Esatto… Il bel Francesco potrebbe tornare in Honduras, vi rendete conto? Dunque, la notizia non è ancora ...

