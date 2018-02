Ponte sull' Adda | Della Bitta non cede «Troppo un anno e mezzo di cantiere»

Berlusconi : 'Pensione di 1.000 euro per tutte le mamme'. E rilancia il Ponte sullo Stretto : 'Abbiamo previsto una pensione di mille euro per tutte le mamme d'Italia', lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi, chiedendo un applauso alla platea di Coldiretti. 'Noi - ha aggiunto - vogliamo ...

IronLev - il brevetto italiano per il super treno a lievitazione magnetica : da Milano a Palermo in 90 minuti con 5 fermate e il Ponte sullo Stretto : Immaginate un super-treno che collega l’Italia dall’estremo Nord all’estremo Sud in appena un’ora e mezza, con ben cinque fermate: partenza da Milano, soste a Firenze, Roma, Napoli e Messina, arrivo a Palermo e viceversa. Una prospettiva straordinaria e futuristica che può diventare realtà, ovviamente con il Ponte sullo Stretto ma soprattutto grazie alla tecnologia Hyperloop (lievitazione magnetica) con cui Elon Musk ha ...

Crolla una parte di Ponte sulla strada Statale 188 vicino Salemi : parte di un ponte è Crollata nel pomeriggio a Salemi, nel trapanese, lungo una strada adiacente alla Statale 188, non molto distante dallo svincolo per l'A29 Palermo-Mazara del Vallo. Sul posto stanno ...

Berlusconi rilancia il Ponte sullo Stretto - cosa ne pensa il M5s : Roma, 5 feb. , askanews, Silvio Berlusconi, a un mese dal voto, rilancia la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Per il Movimento Cinque Stelle 'un messaggio alle mafie', per Liberi e ...

Ponte sullo Stretto e la coalizione delle “larghe imprese”. Berlusconi 17 anni dopo : “Priorità”. E il Pd ora è d’accordo : Prima cosa da fare per la Sicilia: il Ponte sullo Stretto. Berlusconi è tornato per davvero, con il pacchetto all-inclusive e dentro c’è anche la mega-infrastruttura che dovrebbe collegare Reggio Calabria a Messina. Nel frattempo c’è chi ha voluto portare avanti la sua eredità durante i governi delle intese medio-larghe di questi anni: Angelino Alfano e, soprattutto, Renzi e i renziani. Ma ora Berlusconi si riprende quello che è ...

Gli esperti promuovono il Ponte sullo Stretto : “necessario per la Sicilia e non solo” : Il Ponte sullo Stretto? Per gli esperti riuniti a Palermo nel convegno “Per una svolta dei Trasporti in Sicilia: analisi economiche e scelte modali” è necessario, non solo alla Sicilia. Per l’autorevolezza dei partecipanti, ritenuti fra i maggiori esperti italiani del settore, il dibattito ha assunto ili ruolo di un consulto tecnico-scientifico sui trasporti nell’isola. Per Marco Ponti, professore emerito del Politecnico ...

Pioltello - Sala : “Smettiamola di parlare di sogni sciocchi come il Ponte sullo Stretto e rafforziamo infrastrutture” : “Il tema è che dobbiamo smetterla di parlare di sogni sciocchi come il Ponte sullo Stretto di Messina e rafforzare invece le infrastrutture con le quali la gente va a lavorare. Soprattutto per i pendolari”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a poche ore dal deragliamento del treno regionale Trenord che ha provocato 3 morti e decine di feriti. “Se vogliamo fare polemiche il tema non è Milano ma il fatto che il ...

Nuovo Ponte sull'Ete Vivo - Calcinaro e Loira presentano il progetto : L'incontro è in programma lunedì 29 gennaio, a partire dalle ore 21 al Ristorante Cirò in via della Scienza 4 nel quartiere fermano.

Francia-Gran Bretagna : Boris Johnson vuole un Ponte sulla Manica - : Il ministro degli Esteri britannico, sostenuto dal presidente Macron, rilancia l'idea di un secondo canale di comunicazione tra i due Paesi

Maltempo Pistoia : frana sulla SP34 nelle vicinanze del Ponte di Sorana : Intervento dei vigili del fuoco di Pistoia nella notte per una frana sulla SP34, nelle vicinanze del ponte di Sorana. La frana ha ostruito la carreggiata: la strada è momentaneamente chiusa al traffico in attesa dei lavori di ripristino che saranno valutati dai tecnici della Provincia nelle prossime ore. L'articolo Maltempo Pistoia: frana sulla SP34 nelle vicinanze del ponte di Sorana sembra essere il primo su Meteo Web.

Seattle - treno deraglia e precipita dal Ponte sull'autostrada : almeno 6 morti : È di almeno sei vittime e decine di feriti il bilancio provvisorio del deragliamento di un treno nello Stato di Washington, negli Usa, all'alba di questa mattina, mentre viaggiava lungo...

Firenze - Ponte sull’Arno da 600mila euro ma i lavori sono fermi. L’opposizione : “Ritardi inaccettabili - Nardella spieghi” : Le ditte sono in ritardo, l’opposizione incalza Palazzo Vecchio, i commercianti e gli abitanti di due quartieri alla periferia di Firenze, divisi dal fiume Arno, sono sul piede di guerra e con loro ora anche il sindaco Dario Nardella. Senza il ponte-passerella, in quella zona a nord del capoluogo toscano, si contano danni economici di non poco conto e un sensibile aumento del traffico. Eppure nonostante manchi poco a rendere agibile ...