Spalletti | Inter Il bilancio sul mercato | Mancava un difensore ed è arrivato

Calciomercato Inter - Sabatini vuole accontentare Spalletti : nel mirino un centrocampista svincolato : Calciomercato Inter – Rafinha e Lisandro Lopez sono stati gli unici due colpi dell’Inter nel mercato di gennaio appena concluso. Niente Javier Pastore, per il quale Suning non ha dato il consenso a spendere quei 4-5 milioni per il prestito oneroso, e niente Ramires, altro profilo accostato a lungo ai nerazzurri. Il brasiliano aveva tutte le caratteristiche del giocatore chiesto da Spalletti: ovvero un centrocampista fisico. Le poche ...

Spalletti - INTER / L'uso dei social e la stoccata a Mauro Icardi : "Ci vuole rispetto per i tifosi" : SPALLETTI, INTER: il tecnico nerazzurro ha parlato alla vigilia della sfida contro il Crotone di Walter Zenga. Ha parlato di calciomercato e anche della mancata convocazione di Mauro Icardi.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 19:39:00 GMT)

Spalletti - Inter / "Zhang ha detto di no su Ramires e Rafinha l'ho trovato meglio di quanto pensassi" : Spalletti, Inter: il tecnico nerazzurro ha parlato alla vigilia della sfida contro il Crotone di Walter Zenga. Ha parlato di calciomercato e anche della mancata convocazione di Mauro Icardi.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 18:48:00 GMT)

Inter - Spalletti : "Non ho chiesto calciatori sul mercato. Icardi? Non è convocato" : Il tecnico Spalletti a muso duro con i giornalisti per quanto riguarda le aspettative di mercato: "Non sono riuscito a proteggere i tifosi"

Inter - Spalletti : "Non rischio Icardi. Mercato? Create false aspettative" : Il mercato finito può essere un buon punto per ripartire. Ora parlerà solo il campo con la vittoria da farsi di nuovo amica. Domani possibilmente, contro il Crotone di Walter Zenga. Luciano Spalletti ...