Serie A | Bologna-Benevento | formazioni e news | In attacco Guilherme e Coda

Virtus Bologna Trento/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Serie A1) : diretta Virtus Bologna Trento: Info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza e vale per la sedicesima giornata del campionato di basket A1(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 08:00:00 GMT)

Serie A Benevento - a Bologna con 4 nuovi acquisti : Bologna - Al termine dell'odierna seduta di rifinitura, il tecnico del Benevento Roberto De Zerbi ha diramato l'elenco dei convocati. Sono 24 i giocatori scelti per la sfida al Bologna, in programma ...

Serie A - Bologna : Verdi spiega il no al Napoli : Niente Napoli, Simone Verdi ha scelto di restare al Bologna in questa finestra di calciomercato. Ai microfoni di Sky Sport, l'esterno classe '92 ha spiegato la sua scelta: Il mio non è stato un rifiuto al Napoli, il mio desiderio è di non andarmene da Bologna nel mercato di gennaio. Ho iniziato un processo di ...

Calciomercato Serie A - ecco i botti : scatto in attacco per Bologna - Atalanta e Napoli - novità per Genoa e Toro - mosse salvezza per Verona e Benevento : 1/21 ...

Basket - Serie A 2018 : la Virtus Bologna vola alle Final Eight. Avellino sbanca Trento - Pesaro batte Sassari : La 15a giornata della Serie A di Basket si è aperta con i tre anticipi. È un turno decisivo perché decreterà le otto squadre che si giocheranno la Coppa Italia nella Final Eight in programma dal 15 al 18 febbraio a Firenze. La serata si è aperta al Pala Trento, con la sfida tra i padroni di casa e la Sidigas Avellino. Gli ospiti hanno vinto 83-94, mantenendo la vetta della classifica e centrando la prima testa di Serie alle Final Eight, da cui ...

DIRETTA / Virtus Bologna Reggio Emilia (risultato finale 85-75) : decidono Slaughter e Gentile (Serie A1) : DIRETTA Virtus Bologna Reggio Emilia: risultato finale 85-75. La Segafredo supera la Grissin Bon in rimonta e si prende le Final Eight di Coppa Italia, ottima prova per Marcus Slaughter(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 22:25:00 GMT)

Diretta/ Virtus Bologna Reggio Emilia (risultato live 69-59 - 30') streaming video e tv : 4^ quarto (Serie A1) : Diretta Virtus Bologna Reggio Emilia: info streaming video e tv del match di Lega A1. Le V nere si riscatteranno oggi in casa dopo la pesante sconfitta contro Avellino?.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 21:58:00 GMT)

DIRETTA / Virtus Bologna Reggio Emilia (risultato live 44-45 - 20') streaming video e tv : 3^ quarto (Serie A1) : DIRETTA Virtus Bologna Reggio Emilia: info streaming video e tv del match di Lega A1. Le V nere si riscatteranno oggi in casa dopo la pesante sconfitta contro Avellino?.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 21:21:00 GMT)

Diretta/ Virtus Bologna Reggio Emilia (risultato live 17-24 - 10') streaming video e tv : 2^ quarto (Serie A1) : Diretta Virtus Bologna Reggio Emilia: info streaming video e tv del match di Lega A1. Le V nere si riscatteranno oggi in casa dopo la pesante sconfitta contro Avellino?.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 20:58:00 GMT)

DIRETTA / Virtus Bologna Reggio Emilia (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Serie A1) : DIRETTA Virtus Bologna Reggio Emilia: info streaming video e tv del match di Lega A1. Le V nere si riscatteranno oggi in casa dopo la pesante sconfitta contro Avellino?.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 20:14:00 GMT)

Serie A2 Old Wild West girone Est - Stasera l'anticipo Fortitudo Bologna-Udine : CALENDARIO Anticipo della 16giornata, prima di ritorno, nel girone Est di A2 Old Wild West tra Fortitudo Bologna e Udine. Entrambe le squadre sono qualificate alla LNP Coppa Italia di Jesi. Venerdì 12 ...

Serie A2 Old Wild West - Stasera anticipo a Est Fortitudo Bologna-Udine : CALENDARIO anticipo della 16giornata, prima di ritorno, nel girone Est di A2 Old Wild West tra Fortitudo Bologna e Udine. Entrambe le squadre sono qualificate alla LNP Coppa Italia di Jesi. Venerdì 12 ...

Calciomercato Serie A - che botti : Genoa e Torino scatenate - movimento anche per Sampdoria - Verona - Bologna ed Udinese - gli obiettivi delle big [GALLERY] : 1/21 ...

Video/ Torino Bologna (3-0) : highlights e gol della partita (Serie A 20^ giornata) : Video Torino Bologna (3-0): highlights e gol della partita di Serie A per la 20^ giornata. All'Olimpico splendido debutto in granata per Mazzarri (6 gennaio)(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 09:21:00 GMT)