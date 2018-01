Sci | superG Cortina | azzurra Schnarf 2 a

Sci - Coppa del Mondo : Lara Gut vince il SuperG di Cortina. L'azzurra Schnarf è seconda : Lara Gut è la regina nel SuperG di Cortina d'Ampezzo. La svizzera con 1:14.78 è la migliore, davanti a Johanna Schnarf, seconda con un ritardo di 14 centesimi: l'italiana conquista il secondo podio in ...

Sci alpino - SuperG Cortina 2018 : Johanna Schnarf pesca il jolly! Secondo posto dietro a Lara Gut che torna alla vittoria. Fuori Sofia Goggia : Italia ancora sul podio a Cortina nell’ultima gara del weekend di Coppa del Mondo. Johanna Schnarf ha centrato un magico Secondo posto nel SuperG, trovando un vero e proprio jolly. È stata una gara strana, alla roulette, disputata su pista accorciata per via del vento forte nella parta alta e con condizioni che sono cambiate più volte in corso d’opera. Johanna è scesa con il pettorale numero 1, senza riferimenti, ma ben presto ha ...

LIVE Sci alpino - superG Cortina 2018 in DIRETTA : vittoria di Lara Gut! L’Italia festeggia Johanna Schnarf : è seconda! Fuori Sofia Goggia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG femminile di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Si conclude un bellissimo weekend sulle nevi dolomitiche con l’ultima gara veloce. Lindsey Vonn sembra essere la grande favorita della vigilia dopo aver vinto la discesa di ieri ma attenzione a Sofia Goggia che va a caccia del riscatto mentre Federica Brignone e Nadia Fanchini possono stupire ...

Sci - SuperG a Cortina : Gut in testa - poi la Schnarf! Goggia cade - Vonn dietro : Emozioni forti nel SuperG di Cortina che chiude la tre giorni. A metà gara in testa c'è la svizzera Lara Gut, brava a gestire una prova non facile, in cui si chiedeva di spingere molto alla partenza, ...

LIVE Sci alpino - superG Cortina 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia per il riscatto - Federica Brignone out per febbre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG femminile di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Si conclude un bellissimo weekend sulle nevi dolomitiche con l’ultima gara veloce. Lindsey Vonn sembra essere la grande favorita della vigilia dopo aver vinto la discesa di ieri ma attenzione a Sofia Goggia che va a caccia del riscatto mentre Federica Brignone e Nadia Fanchini possono stupire ...

Sci alpino - superG Cortina d’Ampezzo 2018 : Federica Brignone ha la febbre! L’azzurra non scende : Federica Brignone purtroppo non sarà al via del superG di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. L’azzurra, infatti, è stata presa da un attacco febbrile e giustamente ha preferito non rischiare di presentarsi al cancelletto di partenza. Un vero peccato perché la nativa di Milano era in ottima forma dopo il successo della scorsa settimana a Bad Kleinkirchheim ma, a tre settimane dalle Olimpiadi ...

Sci alpino - superG Cortina d’Ampezzo 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : Il weekend di Cortina della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018 si chiude con il superG. Sull’Olimpia delle Tofane è ancora Lindsey Vonn la grande favorita, dopo il successo di ieri in discesa. La gara sarà incerta ed apertissima: da non sottovalutare Lara Gut, Anna Veith, Tina Weirather, Nicole Schmidhofer. Fanno parte delle atlete in lizza per la vittoria anche le azzurre Federica Brignone, Sofia Goggia, Nadia Fanchini e Johanna ...

Sci alpino - superG Cortina d'Ampezzo 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La gara inizierà alle ore 11.45 e sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Order Bib Name Skis 1 1 SCHNARF Johanna ...

Sci alpino - superG Cortina d’Ampezzo 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domenica 21 gennaio si disputerà il superG femminile di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi dolomitiche si preannuncia un grande spettacolo con la prova veloce che chiude il weekend sull’Olimpia delle Tofane. Lindsey Vonn è la grande favorita della vigilia, la statunitense scatterà con il 6 subito dopo Federica Brignone. Lara Gut con il 7, Nadia Fanchini con l’8, Sofia Goggia ...

