La Dia diha confiscatoper oltre 25 mln di euro riconducibili al'imprenditore Andrea Moceri, ritenuto contiguo alla cosca mafiosa guidata da Matteo Messina Denaro. Le indagini hanno accertato la pericolosità sociale di Moceri,che aveva sottratto al fisco ingenti capitali riutilizzati anche per finalità di usura. Sotto confisca 35 unità immobiliari, 35 appezzamenti di terreno, 5 compendi aziendali, quote di partecipazioni in società di capitali,numerosi conti correnti e polizze assicurative.(Di venerdì 19 gennaio 2018)