Ricerca | 42 milioni di molecole proteiche in una sola cellula

La Ricerca non funziona. Così illudiamo i pazienti e buttiamo via milioni : Il colosso farmaceutico statunitense Pfizer interrompe le sperimentazioni su Alzheimer e Parkinson. E un articolo appena pubblicato sul British Medical Journal dimostra come la maggior parte dei farmaci anti tumorali approvati dall'agenzia europea Ema tra il 2009 e il 2013 non porti ai benefici sperati. Un quadro deprimente, che suona tanto come una sconfitta, su più fronti, della ricerca. Almeno di quella finanziata dalle case ...

Pronto il bando da 391 milioni di euro per la Ricerca di base : Sono in arrivo 391 milioni di euro per la ricerca di base, con particolare attenzione alla valorizzazione degli under 40 e del Sud. Lo stanziamento, il più alto di sempre, è previsto dal bando Prin (Progetti di ricerca di Interesse Nazionale) 2017 che è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e già disponibile sul sito del Miur. Come vi avevamo raccontato a settembre, il ministro dell’Istruzione, dell’Università e ...

Fisica : con il progetto “Fellini” l’INFN si aggiudica 3.2 milioni di euro per giovani Ricercatori : È stato approvato nell’ambito di Horizon 2020 il progetto FELLINI, un innovativo programma di Fellowships, cofinanziato dalla Commissione europea con 3.2 milioni di euro tramite l’Azione Marie Sklodowska Curie COFUND. Il progetto, grazie alla competitività salariale delle borse erogate, rappresenta un’opportunità per attrarre nel nostro paese eccellenti giovani ricercatori provenienti da tutto il mondo. FELLINI offrirà un totale di 30 borse di ...

Bio On : MISE mette sul piatto 8 milioni di euro per Ricerca e sviluppo : (Teleborsa) - Il Ministero dello sviluppo Economico ha concesso Bio On un finanziamento da 8 milioni di euro nell'ambito del bando per grandi progetti in ricerca e sviluppo . In particolare, il ...

Fondi per Ricerca - ministro Fedeli : “400 milioni per la scienza italiana arriveranno il 20 dicembre” : “I 400 milioni per la scienza italiana arriveranno il 20 dicembre“: lo dichiara a repubblica il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca Valeria Fedeli, che comunica la data di pubblicazione del Bando Prin (Progetti di ricerca di interesse nazionale) 2017. “Sono soldi che vanno a sommarsi ad altri finanziamenti. Il Prin da 391 milioni e’ una spinta in piu’ alla ricerca pubblica, che ...

Da Bruxelles 630 milioni di euro per nuovi progetti di Ricerca : In questa occasione Carlo Moedas, commissario europeo per la ricerca, Scienza e Innovazione, ha dichiarato che il programma Horizon 2020 finanzierà 329 nuove sovvenzioni Erc con 630 milioni di euro ...

La manovra prende forma nella notte. Arriva un Fondo da 50 milioni per assumere oltre 2 mila Ricercatori precari : La notte parlamentare ha portato a un Fondo da 50 milioni per sbloccare l'assunzione dei ricercatori precari. Le ministre della P.A. Marianna Madia e dell'Istruzione Valeria Fedeli hanno espresso "soddisfazione" per l'emendamento Pd alla manovra approvato che stanzia "10 milioni per il 2018 e 50 milioni a decorrere dal 2019 per la trasformazione e la stipula di contratti a tempo indeterminato di ricercatori e tecnologi". Il collega ...

"L'Alzheimer ha colpito molti miei famigliari". Bill Gates dona 100 milioni per la Ricerca : L'Alzheimer "ha colpito molte persone della mia famiglia, il peso crescente di questa malattia è incredibile. Ho provato quanto sia dura. Non è la mia sola motivazione. Ma certo è stata l'esperienza a tirarmi dentro. E sono ottimista. Credo che arriveremo a una soluzione". A parlare è Bill Gates, che ha recentemente deciso di investire 50 milioni di dollari nel Dementia Discovery Fund, un fondo privato che lavora per ...

Prysmiam : BEI finanzia 110 milioni per Ricerca e Sviluppo : (Teleborsa) - La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e Prysmian annunciano il perfezionamento di un finanziamento di 110 milioni di euro destinato a sostenere i piani di Ricerca & Sviluppo (R&S) ...