Uomini e Donne Puntata di Oggi 11 gennaio 2018 | Tina a Gemma | “non hai rispetto per te

Uomini e Donne Puntata di Oggi 10 gennaio 2018 : la sorpresa di Gemma per Giorgio! : Gemma Galgani fa una gradita sorpresa a Giorgio Manetti. Il pubblico in studio è in delirio ed attacca Tina Cipollari. Il cavaliere fiorentino smorza l’entusiasmo della dama torinese. Ecco perchè! Gemma Galgani non si arrende e prepara una sorpresa a Giorgio Manetti. La dama torinese lo vuole riconquistare a tutti i costi! Maria De Filippi saluta gli opinionisti e fa notare ai presenti come è vestita la signora Genoveffa. La dama ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 09 gennaio 2018 : Paolo recupera Angela - ma bacia Marianna! : Paolo Crivellin si appresta ad andare a casa di Angela e la invita a rientrare in trasmissione. Il tronista però bacia sia Marianna che Giorgia. Nicolò mette alla prova Virginia e Marta. Uomini e Donne: Paolo Crivellin convince Angela a ritornare in trasmissione. Il tronista bacia Giorgia ed anche Marianna! La Puntata di Uomini e Donne classico parte con il percorso di Paolo Crivellin. Sul led parte un video che riepiloga gli ultimi accadimenti ...

Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi - Nilufar o Sara? Indizi social : Anticipazioni Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi corteggerà Nilufar o Sara? Ultime prove Lorenzo Riccardi è il vero protagonista di questa senza parte della nuova edizione di Uomini e Donne. Il giovane è un volto noto al pubblico di Maria De Filippi per aver corteggiato in passato Ludovica Valli. In quella sua prima esperienza nello studio […] L'articolo Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi, Nilufar o Sara? Indizi social proviene da Gossip e Tv.

Annamaria/ Uomini e donne - ennesima discussione e poi l'addio? : Il trono over di Uomini e donne si prepara ad un altro addio? Annamaria di nuovo al centro delle discussioni ad un passo dall'addio? Ecco cosa vedremo nella nuova puntata(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 13:05:00 GMT)

Uomini e Donne - ascolti record grazie a Giorgio e Gemma. Lei : “Ho avuto tre rapporti completi qui…” : "Tu la puoi raccontare al mondo intero, ma io sono convintissima che non è vero che tu non provi niente per me" #UominieDonne pic.twitter.com/1qK8Zj744m — Uomini e Donne (@UominieDonne) January 10, 2018 ascolti record per Uomini e Donne nella puntata di mercoledì 10 gennaio su Canale 5. ascolti tv mercoledì 10 gennaio 2018, record per […] L'articolo Uomini e Donne, ascolti record grazie a Giorgio e Gemma. Lei: “Ho ...

Uomini e Donne oggi : Annamaria viene smascherata e va via : oggi Uomini e Donne: Annamaria innamorata di un uomo, segnalazioni in studio Nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne ricca di colpi di scena. Maria De Filippi ha mandato in onda il video del ballo tra Gemma e Giorgio con l’audio aperto. Nel filmato è evidente che a chiedere il bacio sia stata […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Annamaria viene smascherata e va via proviene da Gossip e Tv.

Tina Cipollari Vs il pubblico/ Uomini e donne - video : la vamp perde le staffe a causa di Gemma Galgani : Tina Cipollari Vs il pubblico a Uomini e donne, il video del momento in cui la vamp si è scagliata contro le signore ree di prendere le parti di Gemma Galgani, com'è andata?(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:21:00 GMT)

Maria De Filippi / Da C’è posta per te a Uomini e Donne e Temptation Island Vip - tutte le novità : Maria De Filippi intervistata tra le pagine di "Chi", racconta tutti i suoi programmi presto in onda, da C'è posta per te all'edizione Vip di Temptation Island, ecco cosa dice.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:06:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma e Giorgio tornano insieme? La rivelazione della De Filippi! (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over: Gemma Galgani e Giorgio Manetti torneranno insieme? Maria De Filippi si espone a riguardo e parla anche di Tina Cipollari.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Lorenzo Riccardi pronto a dichiararsi : Sara o Nilufar? (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi pronto a dichiararsi: Sara Affi Fella o Nilufar Addati? Il pubblico si aspetta una grande sorpresa!(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - critiche per Gemma e Giorgio : "Si parla solo di loro" per il web (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. Troppi attacchi per Gemma Galgani: la dama, furiosa, decide di rispondere alle critiche degli haters su Instagram.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 22:35:00 GMT)

Claudio Sona presto papà?/ Uomini e Donne - l'ex tronista ironizza sul web e cita la Ferragni ma... : Claudio Sona presto papà? Uomini e Donne, l'ex tronista ironizza sul web e cita Chiara Ferragni ma il suo post sembra palesare un grande desiderio: quello di avere un figlio.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 22:23:00 GMT)

Gemma Galgani e Giorgio Manetti/ Uomini e donne - la dama chiede un bacio per Natale : il video svela tutto! : Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono ancora al centro delle nuove puntata di Uomini e donne dove, tra baci e scontri, rimandono ancora al centro della scena, cos'altro vedremo?(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 21:21:00 GMT)

Uomini e Donne Puntata di Oggi 11 gennaio 2018 - Tina a Gemma : “non hai rispetto per te stessa!” : In questo video Uomini e Donne Over vedrete ciò che accadrà nella prossima Puntata. Gemma ruba un bacio a Giorgio. Tina si vergogna di lei. Ida esce con Sossio e Riccardo, ma preferisce quest’ultimo. Annamaria abbandona la trasmissione dopo essere stata smascherata da Raffaele! Gemma Galgani ruba un bacio a Giorgio Manetti, mentre Tina indignata inveisce contro di lei! Nella seconda parte di Uomini e Donne Over al centro della scena ...