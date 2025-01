Ilgiorno.it - Comunità democratica con Ruffini. Sala andrà all’incontro milanese. Grandi manovre sul fronte centrista

Leggi su Ilgiorno.it

Milano od Orvieto sabato per lanciare il centro del centrosinistra? Il sindaco Giuseppeha deciso di partecipare al convegno meneghino organizzato da ““ nellaBiagi di Palazzo Lombardia. Il primo cittadino sarà presente per ascoltare, ma non dovrebbe fare un intervento politico, raccontano a Palazzo Marino. Forse, alla fine, porterà un saluto ai presenti. Parliamo dell’appuntamento organizzato dall’ex ministro Graziano Delrio in cui i cattolici democratici che si riconoscono nel centrosinistra – tra loro molti ex Ppi – si ritroveranno nel capoluogo lombardo per delineare un percorso che porti alla formazione di un cartelloalleato con il Partito democratico di Elly Schlein in vista delle elezioni politiche del 2027. La presenza più attesaa Palazzo Lombardia è quella di Ernesto Maria, ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, figlio del politico e ministro Attilio(nipote del cardinale e arcivescovo di Palermo Ernesto), fratello minore del giornalista Paolo, che è prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, amico di famiglia del presidente Sergio Mattarella.