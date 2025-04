Busto Arsizio truffatori arrestati | traditi da un rigonfiamento nella zona inguinale durante un controllo

Busto Arsizio per truffa: ingannavano anziane con il trucco del finto carabiniere. Notizie.virgilio.it - Busto Arsizio, truffatori arrestati: traditi da un rigonfiamento nella zona inguinale durante un controllo Leggi su Notizie.virgilio.it Due italiani denunciati aper truffa: ingannavano anziane con il trucco del finto carabiniere.

Sono tornati i truffatori dell’asfalto ma a Busto Arsizio si trovano di fronte la Polizia Locale. Truffa dell’asfalto in provincia di Varese: sgominata banda irlandese, due denunciati. L’infermiere, l’architetto, il ludopatico: chi sono i truffatori delle donne fragili tra Induno Olona e Busto Arsizio. Tenta truffa ad un’anziana, ma arriva il figlio che chiama i carabinieri: presa. Da Dairago a Mantova la truffa corre sul filo del telefono: due arresti. Varese, truffa da 20 milioni di euro. Con il «bonus facciate» compravano Ferrari e Lamborghini: due denunciati. Ne parlano su altre fonti

Busto Arsizio, truffatori arrestati: traditi da un rigonfiamento nella zona inguinale durante un controllo - E’ di due denunce per truffa aggravata il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Busto Arsizio. Due cittadini italiani sono stati accusati di aver ingannato due anziane, rispettivamente di ... (virgilio.it)

Due trentenni arrestati sulla A8: avevano truffato donne anziane fingendosi carabinieri - La coppia fermata alla barriera autostradale di Gallarate Ovest. Addosso aveva svariati monili d'oro, tra collane, catenine, anelli ed orecchini ed una cospicua somma di denaro in contanti. Tutti beni ... (laprovinciadivarese.it)

Ladro colto in flagrante dai vicini. I carabinieri di Busto Arsizio lo arrestano mentre scappa a piedi - Le manette sono scattate nella serata di mercoledì in zona Frati. L'uomo era entrato in uno studio medico dal balcone ma la fuga è durata poco ... (varesenews.it)