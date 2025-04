In corso la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Reggina-Nissa

corso la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Reggina-Nissa, in programma domenica alle ore 15.00 allo stadio "Oreste Granillo" e valevole per la 31^ giornata del campionato di serie D (girone I).PREZZI bigliettiCURVA SUD € 10 + diritti di prevendita VivaticketTRIBUNA. Reggiotoday.it - In corso la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Reggina-Nissa Leggi su Reggiotoday.it E’ inladeiper, in programma domenica alle ore 15.00 allo stadio "Oreste Granillo" e valevole per la 31^ giornata del campionato di serie D (girone I).PREZZICURVA SUD € 10 + diritti diVivaticketTRIBUNA.

E' in corso la prevendita per assistere alla partita Reggina-Enna. E' in corso la prevendita per assistere alla partita Reggina-Enna. E' in corso la prevendita dei biglietti per il match Messina-Picerno. Biglietti Inter-Roma: al via la vendita libera. Lucio Corsi in concerto a Caserta, il 13 luglio al Belvedere di San Leucio: come acquistare i biglietti. Campionato 2024-25: biglietti gratuiti per assistere alle partite della Ssc Bari per chi possiede la EU disability card. Ne parlano su altre fonti

Milano Cortina 2026, al via la vendita libera dei biglietti: cosa sapere - Inizia l'8 aprile 2025 la vendita libera dei biglietti per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ecco tutte le cose da sapere ... (msn.com)

Rally Regione Piemonte 2025: si alza il sipario sulla Super Prova Spettacolo! Biglietti già disponibili in prevendita - Appuntamento venerdì 12 aprile alle ore 17:00, nel cuore di Alba, presso Corso Asti – Piazza Medford: qui andrà in scena una vera e propria festa dei motori, con il rombo delle vetture a fare da ... (rallyssimo.it)

Carrarese-Catanzaro, le info per la prevendita: i prezzi dei biglietti e come arrivare allo stadio - L’avvio della prevendita è previsto per le ore 10 di domani, martedì 8 aprile 2025. Prezzo del biglietto ... con sé un documento d’identità in corso di validità e di arrivare allo ... (strettoweb.com)