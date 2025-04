La nave Libra della Marina Militare sta trasportando quaranta migranti in Albania

nave Libra della Marina Militare italiana è salpata dal porto di Brindisi con a bordo all’incirca quaranta migranti, diretta in Albania. Qui, con ogni probabilità, le persone prelevate verranno condotte in uno dei due centri voluti dal governo di Giorgia Meloni, fino ad ora inutilizzati. Non si conosce la nazionalità degli stranieri e la missione non è stata ancora ufficializzata. Si tratterebbe di cittadini di diversa nazionalità che, nei giorni scorsi, sono arrivati nel Cpr di Brindisi, a Restinco. L’imbarcazione, che a breve sarà ceduta a Tirana dopo l’accordo sottoscritto due giorni fa alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto, ospiterebbe a bordo anche ottanta membri dell’equipaggio. L’Italia invia quaranta migranti in Albania: cosa succede oraLa nave Libra è salpata dal porto di Brindisi La struttura in questione dovrebbe essere Gjader. Metropolitanmagazine.it - La nave Libra della Marina Militare sta trasportando quaranta migranti in Albania Leggi su Metropolitanmagazine.it Questa mattina, poco prima delle nove, laitaliana è salpata dal porto di Brindisi con a bordo all’incirca, diretta in. Qui, con ogni probabilità, le persone prelevate verranno condotte in uno dei due centri voluti dal governo di Giorgia Meloni, fino ad ora inutilizzati. Non si conosce la nazionalità degli stranieri e la missione non è stata ancora ufficializzata. Si tratterebbe di cittadini di diversa nazionalità che, nei giorni scorsi, sono arrivati nel Cpr di Brindisi, a Restinco. L’imbarcazione, che a breve sarà ceduta a Tirana dopo l’accordo sottoscritto due giorni fa alla presenza del ministroDifesa Guido Crosetto, ospiterebbe a bordo anche ottanta membri dell’equipaggio. L’Italia inviain: cosa succede oraLaè salpata dal porto di Brindisi La struttura in questione dovrebbe essere Gjader.

