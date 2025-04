Calcioscommesse indagati 12 calciatori di Serie A | coinvolti Fagioli Tonali McKennie Zaniolo Bellanova e Di Maria

calciatori di Serie A tra gli indagati per un presunto giro di scommesse clandestine, anche attraverso piattaforme online, emerso da un'indagine della Guardia di finanza di Milano. Tra i nomi dei calciatori iscritti per aver scommesso illecitamente figurano quelli di Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Weston McKennie, Raoul Bellanova, Angel Di Maria e Nicolò Zaniolo. Alcuni di loro erano già finiti nell’inchiesta della Procura di Torino. La richiesta degli arresti La Procura ha chiesto la misura degli arresti domiciliari per cinque indagati (non i calciatori), presunti organizzatori delle scommesse illecite "anche attraverso piattaforme online non autorizzate". Le Fiamme gialle, nel frattempo, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 1,5 milioni di euro per esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti. Ilgiorno.it - Calcioscommesse, indagati 12 calciatori di Serie A: coinvolti Fagioli, Tonali, McKennie, Zaniolo, Bellanova e Di Maria Leggi su Ilgiorno.it Milano – Ci sarebbero anche 12diA tra gliper un presunto giro di scommesse clandestine, anche attraverso piattaforme online, emerso da un'indagine della Guardia di finanza di Milano. Tra i nomi deiiscritti per aver scommesso illecitamente figurano quelli di Nicolò, Sandro, Weston, Raoul, Angel Die Nicolò. Alcuni di loro erano già finiti nell’inchiesta della Procura di Torino. La richiesta degli arresti La Procura ha chiesto la misura degli arresti domiciliari per cinque(non i), presunti organizzatori delle scommesse illecite "anche attraverso piattaforme online non autorizzate". Le Fiamme gialle, nel frattempo, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 1,5 milioni di euro per esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti.

