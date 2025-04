Friuli | 9mila assunzioni ad aprile ma ci sono ombre sul futuro

Friuli Venezia Giulia mostra una sostanziale stabilità nel mese di aprile 2025, con le imprese che prevedono 9.220 nuove assunzioni. Questo dato, elaborato dal Centro Studi della Camera di Commercio Pordenone-Udine nell'ambito del report Excelsior-Unioncamere, segna un. Udinetoday.it - Friuli: 9mila assunzioni ad aprile, ma ci sono ombre sul futuro Leggi su Udinetoday.it Il mercato del lavoro inVenezia Giulia mostra una sostanziale stabilità nel mese di2025, con le imprese che prevedono 9.220 nuove. Questo dato, elaborato dal Centro Studi della Camera di Commercio Pordenone-Udine nell'ambito del report Excelsior-Unioncamere, segna un.

Friuli: 9mila assunzioni ad aprile, ma ci sono ombre sul futuro. Fvg: oltre 9mila assunzioni ad aprile, ma pesa l’incertezza economica. Dal Veneto alla Campania: caccia a medici e infermieri, ma i bandi vanno deserti. A gennaio calano le assunzioni: meno 14 per cento nell'industria. Gruppo Sparkasse pronto a espandersi: in programma 7 aperture e più di cento assunzioni per il Nordest. Ne parlano su altre fonti

Assunzioni in crescita a gennaio in Friuli Venezia Giulia - Il fatto che siano in aumento le assunzioni a tempo indeterminato, e che crescano anche i nuovi occupati nella manifattura, però, è sicuramente una notizia, dopo un lungo periodo dove a farla da ... (rainews.it)

Blocco assunzioni in basi Usa, ad Aviano meno 60 persone - Il blocco delle assunzioni di personale civile italiano ... sindacali e i vertici del 31/o Fighter Wing, di stanza ad Aviano (Pordenone). Il provvedimento è retrodatato al 2 marzo: anche coloro ... (ansa.it)