Lanazione.it - “Figaro”, oltre 150 giovani imprenditori toscani a Firenze con Cna

Leggi su Lanazione.it

, 11 aprile 2025 -150under 40 si sono ritrovati ieri sera a Palazzo Strozzi-Sacrati, sede della presidenza della Regione Toscana, per partecipare a '', l’evento promosso da Cna, in collaborazione con Nexal e la Corte dei Goliardi. Pensato come occasione di networking e confronto creativo tra nuove generazioni di, '' si inserisce in un contesto in cui fare impresa daè ancora una sfida complessa. Negli ultimi dieci anni, infatti, la Città metropolitana diha “perso”2.100 impreseli, quasi 18 al mese. Le attività guidate da under 35 sono infatti passate da 8.520 nel 2014 a 6.377 nel 2024. Un calo che riflette ostacoli concreti come l’accesso al credito, la burocrazia, la pressione fiscale, la difficoltà nella trasmissione generazionale, ma anche profonde trasformazioni del contesto sociale e demografico.