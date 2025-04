Romadailynews.it - Cina: due parchi aggiunti a elenco Geoparchi globali dell’UNESCO

L’Amministrazione nazionale per le foreste e le praterie oggi ha annunciato che due geocinesi, uno nella provincia nord-occidentale cinese del Qinghai e un altro nella municipalita’ sud-occidentale cinese di Chongqing, hanno ottenuto il titolo di Geoparco globale. Con queste nuove aggiunte, lavanta ora 49 Geo, piu’ di qualsiasi altro Paese al mondo. Situato nel Qinghai, il Geoparco nazionale di Kanbula si estende per circa 3.149 chilometri quadrati. Le sue sorprendenti formazioni terrestri del Danxia, le cime imponenti, le grotte nascoste e i laghi color smeraldo ne fanno un luogo privilegiato per la ricerca geoscientifica e l’istruzione scientifica pubblica. A Chongqing, il Geoparco di Yunyang si estende per circa 1.124 chilometri quadrati ed e’ rinomato per la ricchezza di fossili di dinosauro e per le drammatiche formazioni carsiche.