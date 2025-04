Formiche.net - Trump manda knock out Temu e Shein. Fine del mito cinese?

Il mondo è in guerra. O meglio, Cina e Stati Uniti lo sono. Solo che al posto dei cannoni, ci sono le tariffe. Oggi importare merci cinesi negli Stati Uniti costa il 145% in più rispetto a poche settimane fa. Mentre le imprese americane che vogliono esportare nel Dragone devono pagare un prezzo maggiorato del 125%. Questa la situazione, assolutamente ancora fluida e con un raggio di previsioni davvero corto. La doè, chi ha da perdere di più? I centri studi di tutto il mondo stanno facendo i calcoli, le stime. Di sicuro, la Cina rischia grosso su uno dei suoi settori di punta: l’abbigliamento low cost.Quasi impossibile, ormai, andare in un negozio di vestiti che non sia di alta gamma in cui non ci siano sullo scaffale produzioni cinesi. Ed è proprio lì che i dazi di Donaldandranno a colpire.