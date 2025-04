Movieplayer.it - Jim Jarmusch: Cannes ha rifiutato il suo Father, Mother, Sister, Brother con Cate Blanchett

Rumor della vigilia smentiti dall'assenza nel programma di Cannes 2025 del nuovo film di Jim Jarmusch. In molti sono rimasti stupiti a non vedere la pellicola interpretata da Cate Blanchett e Adam Driver nella lista dei titoli in concorso. Secondo World of Reel il film di Jarmusch sarebbe stato rifiutato dal festival francese nonostante il regista sia un veterano della manifestazione con otto partecipazioni. Come spiega IndieWire, le riprese del dramedy antologico incentrato su due fratelli che si riuniscono sono terminate da oltre un anno, il film contiene episodi ambientati nel New Jersey, a Parigi e .