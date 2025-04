Justcalcio.com - Juventus Target Højlund davanti alla Coppa del Mondo Club

2025-04-11 10:38:00 Calciomercato: Arrivano sempre più conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Transfermarketweb.com:TransferMarketWeb.com© foto www.imagephotoagency.itLasta cercando di rafforzare le loro opzioni di attacco – e vogliono farlo in fretta. Con l’avvicinarsi delladeldel, i Bianconeri sperano di muoversi rapidamente durante la finestra di trasferimento speciale ambientata tra 1 e 10 giugnoprogettato specificamente per consentire aidi apportare aggiunte prima del torneo, che si giocheranno negli Stati Uniti.Top of the List è Rasmusl’ex attaccante di Atalanta attualmente lotta per avere un impatto su Manchester United.Opzione di prestito sul tavoloCon il tempo di gioco limitato e le esibizioni al di sotto delle aspettative, secondo quanto riferito lo United è aperto al prestito dell’attaccante danese, nato nel 2003.