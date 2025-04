Lanazione.it - Un evasore seriale a Prato, applicato per la prima volta il codice antimafia. Sequestrati due immobili e una società

, 11 aprile 2025 –duecommerciali e unaa un imprenditore cinese a. L'uomo gestiva una filiera di imprese 'apri e chiudi' nel settore tessile. Uno degliha un valore di un milione di euro.ilper quello che viene definito dalla procura “unfiscale, socialmente pericoloso”. La procura disottolinea che è lache in Toscana viene applicata una misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di unfiscale. L'uomo, attivo nel distretto dal 1999 e già coinvolto in un procedimento penale per reati tributari, si sarebbe sottratto al pagamento delle imposte per oltre 3,5 milioni di euro, importo comprensivo di sanzioni e interessi. Il provvedimento, emesso dal tribunale misure di prevenzione di Firenze su richiesta della procura di, è stato eseguito dalla guardia di finanza di