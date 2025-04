Ilfattoquotidiano.it - “Scommesse su siti illegali”: 12 calciatori di Serie A indagati. “I debiti pagati con orologi di lusso”

Da Fagioli a Tonali, da Bellanova a Di Maria: sono 12 i nomi didiA finiti al centro dell’indagine della Guardia di finanza di Milano su un presunto giro diclandestine, anche attraverso piattaforme on line. Un’inchiesta che ha portato al sequestro di oltre un milione e mezzo di euro a cinque persone e a una società per “esercizio abusivo di attività di gioco e, riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti”. Sono stati anche notificati, nell’inchiesta di pm Paolo Filippini e Roberta Amadeo, “decreti di fissazione di interrogatorio preventivo” davanti al gip, dopo la “richiesta di applicazione” dei domiciliari per i cinque.Come riporta il Corriere della Sera (che ha anticipato la notizia), tutto parte dall’analisi dei telefoni – sequestrati nell’ottobre 2023 dalla Guardia di finanza di Torino – al centrocampista del Milan e della nazionale Sandro Tonali (oggi al Newcastle) e al centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli (oggi alla Fiorentina).