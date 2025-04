Cina | Pechino prevede applicazioni 5G su larga scala entro 2027

Pechino raggiungera’ un’applicazione del 5G su larga scala e un’integrazione completa del 5G in tutti i settori entro la fine del 2027, posizionandosi come punto di riferimento nazionale per l’adozione del 5G, secondo un piano d’azione triennale presentato dalle autorita’ municipali. Il piano, pubblicato congiuntamente dall’Ufficio municipale di Pechino per l’economia e la tecnologia dell’informazione e dall’Amministrazione delle comunicazioni di Pechino, stabilisce obiettivi che includono il 100% di penetrazione del 5G tra gli utenti privati, oltre il 75% del traffico totale trasportato dalle reti 5G, e il 45% di adozione da parte delle imprese industriali di dimensioni superiori a quelle desigante entro il 2027. L’aggiornamento delle infrastrutture prevede l’installazione di 70 stazioni 5G e 5G-Advanced (5G-A) ogni 10. Romadailynews.it - Cina: Pechino prevede applicazioni 5G su larga scala entro 2027 Leggi su Romadailynews.it raggiungera’ un’applicazione del 5G sue un’integrazione completa del 5G in tutti i settorila fine del, posizionandosi come punto di riferimento nazionale per l’adozione del 5G, secondo un piano d’azione triennale presentato dalle autorita’ municipali. Il piano, pubblicato congiuntamente dall’Ufficio municipale diper l’economia e la tecnologia dell’informazione e dall’Amministrazione delle comunicazioni di, stabilisce obiettivi che includono il 100% di penetrazione del 5G tra gli utenti privati, oltre il 75% del traffico totale trasportato dalle reti 5G, e il 45% di adozione da parte delle imprese industriali di dimensioni superiori a quelle desiganteil. L’aggiornamento delle infrastrutturel’installazione di 70 stazioni 5G e 5G-Advanced (5G-A) ogni 10.

